"Бешеный скульптор": в Остроге задержали вероятного убийцу (фото)

В городе Острог Ровенской области копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, поздним вечером 23 февраля на одной из улиц прохожий заметил человека с тяжелой травмой головы – очевидец сразу же вызвал скорую и стражей порядка.

"Следственно-оперативная группа установила, что 52-летний житель села Розваж подрабатывал скульптором, используя подсобку на территории склада одного из учебных учреждений Острога. В тот вечер он распивал алкоголь с односельчанином, между ними вспыхнул конфликт, во время которого 30-летний мужчина получил удары по голове, вероятно, топором", – говорится в сообщении.

Потерпевшему удалось убежать, и позже у него диагностировали рубленые раны головы, открытый перелом костей черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор времен содержания, а полицейские провели осмотр места происшествия – там в канализационной шахте обнаружили тело женщины, присыпанное пеплом.

Жертвой оказалась 49-летняя женщина из Острога, которая пропала месяц назад. На ее теле было обнаружено ножевое ранение грудной клетки.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и дает показания. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Стоит напомнить, что недавно под Винницей было обнаружено тело мужчины. Случайный прохожий заметил труп на обочине грунтовки. Позже выяснилось, что погибшим был гражданин России.

Также мы писали о трагедии в Кривом Роге – там из водоема извлекли тело женщины без головы, ног и рук. Позже был задержан подозреваемый – пожилой житель города.

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