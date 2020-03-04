Без 8 Марта: на Буковине из-за коронавируса отменяют массовые гуляния

В Новоднестровске Черновицкой области из-за угрозы распространения нового коронавируса из Китая отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает местное издание "Новодністровськ.Info".

В частности, в городе отменили цирковую программу, которая должна была состояться сегодня, 4 марта. Также были отменены концерт к Международному женскому дню и детский конкурс красоты.

Эти меры местные власти приняли, чтобы избежать массовых скоплений людей.

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Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения оценивает как высокую вероятность того, что после первого случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине вырастет число заболевших.

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Напомним, у трех людей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах, не обнаружили признаков заражения.

"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус", – рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Также"Сегодня" рассказывали, как себя чувствует инфицированный коронавирусом житель Черновцов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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