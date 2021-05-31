Без аптеки и транспорта: на Закарпатье три села отрезало от цивилизации из-за бездорожья

Люди выезжают из этих сел, так как там нет работы, а выехать из населенного пункта очень проблематично

На Закарпатье три высокогорные села оказались отрезаны от райцентра из-за сплошного бездорожья.

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"Сегодня" выяснили, почему дорогу годами не ремонтируют и как выживают люди.

От райцентра до конечной остановки один-единственный автобус едет не менее 45 минут. Со скоростью 10 км/ч, иначе водитель рискует вообще не доехать.

Видео: Сегодня

Добраться в село или выехать из него трудно. Дорога вся в выбоинах и глубоких ямах, кое-где есть оползни.

В селе есть начальная школа – 15 детей и трое учителей. Чтобы вовремя попасть на совещания, вынуждены добираться на такси.

"Таксисты не хотят ехать, потому что дорога плохая. И довольно дорого на такси. Сейчас берут 200-250 грн", – сказала учительница Людмила Повчханич.

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Когда-то там ходили рейсовые автобусы и кипела жизнь. Теперь – дома пустеют, ведь люди переезжают, потому что нет работы.

"Все почти в аварийном состоянии, и мост, и дорога, и все. Когда-то автобус у нас ходил пять раз в село. Из-за того, что дорога потихоньку начинает отмирать, люди идут в Ужгород жить", – отметила местная жительница Мирослава Керецман.

Единственная на всю деревню медсестра греется в медпункте вентилятором. Аптеки в селе нет. Поэтому Иванна Мандзяк, у которой 300 пациентов, сама покупает для них лекарства.

"Я как хожу на отчеты, дают деньги, иду покупаю, разношу, а так лишь имеем для первой неотложки", – сказала медсестра Иванна Мандзяк.

Местная власть знает об этой проблеме, говорит бывший председатель райсовета. Вместе со съемочной группой "Сегодня" он проехал по этой дороге и показал самые опасные участки.

Несмотря на смертельные ловушки на дороге, деньги на ее ремонт областной совет не предусмотрел. Запланировали другие участки.

"Речь шла о 60 млн гривен для ремонта такого, среднего, текущего. Для капитального ремонта значительно больше надо", – заявил депутат Закарпатского облсовета Ярослав Шукаль.

Найдут ли закарпатские депутаты хотя бы какие-то деньги на этот отрезок дороги, будет известно, когда проанализируют, как наполнили бюджет первого полугодия. Но шансы на ремонт такие же шаткие, как и та дорога.

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Напомним, в Киеве водители жалуются на огромные ямы на "Харьковской".

Также ранее в Украине придумали, как следить за ремонтом дорог и мостов.