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Без масок и дистанции: толпы людей штурмуют границы Украины (видео)

27 марта, 13:15

Руслан Ровик

Очевидец заметил маски лишь на единицах, и дистанцию люди не соблюдают

Планы руководства Украины с 27 мартазакрыть границы, чтобы побороть распространение коронавируса, привело к тому, что тысячи людей на границе с Польшей пытаются вернуться на родину в условиях, благоприятных для инфицирования смертельно опасным COVID-19.

В своем Telegram очевидец событий, Виталий Глагола, выложил видео, на котором можно увидеть, что происходит на пункте пропуска "Краковец".

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"Сегодня последний день, когда Украина запускает к себе своих граждан. С полуночи пускать никого не будут, эти все люди хотят попасть домой своевременно", - написал он.

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Также мужчина отметил, что о каких-либо мерах предосторожности в этой толпе речь не идет – маски есть лишь на единицах людей, и о соблюдении дистанции практически никто не заботится.

Напомним, что 25 марта на границе с Польшей застряли 300 украинцев. Люди жаловались, что у них заканчивается питьевая вода, а доступ к туалетам ограничен. А спать приходится на чемоданах под открытым небом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Польша граница Краковец карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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