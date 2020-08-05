Без матери остались пятеро детей: на Закарпатье жестоко убили женщину

В Ужгородском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей сожительницы, матери пятерых детей.
По информации Нацполиции, о смерти жительницы села Великая Добронь сообщили медики. На место происшествия отправились правоохранители. При осмотре тела полицейские обнаружили признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки. Также в доме были следы крови и пучки женских волос.
Тело погибшей уже направили на судмедэкспертизу. Подозреваемого в убийстве задержали, он находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту следователи начали уголовное производство, виновнику грозит от семи до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Харьковской области полицейские задержали мужчину, который жестоко избил сожительницу после застолья. От полученных травм женщина умерла.
Кроме того, в Житомирской области у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек. Выяснилось, что там отдыхала компания киевлян. Старые друзья собирались там уже не раз, чтобы половить рыбы.
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