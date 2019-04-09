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Без очередей и нервов: львовские поликлиники вводят электронные сервисы

Сегодня, 20:30

Львовские больницы предлагают своим пациентам электронные сервисы

Без очередей и нервов: львовские поликлиники вводят электронные сервисы Запад Львовские больницы предлагают своим пациентам электронные сервисы

Во львовских поликлиниках активно внедряются электронные сервисы – пациенты смогут избежать без очередей, излишних нервов и неразборчивого почерка врачей.

Кроме онлайн-регистрации, появилась электронная медицинская карта, а получить лекарства можно через СМС. Журналисты "Сегодня" проверили, как работает новая система и удобно ли стало пациентам.

Так, возле регистратуры в поликлинике нет никаких очередей, и только изредка к ней подходят пенсионеры. Большинство людей записываются на прием через интернет или по телефону.

В коридорах также малолюдно, к врачу пациенты приходят в назначенное время. Старую бумажную амбулаторную книгу пациента врач откладывает подальше, а жалобы записывает в новом электронном варианте. По словам доктора, это экономит время и медика, и пациента.

"Чтобы не искать, не разбирать почерк, какие слова написаны – это все электронное идет. Компьютер также подсказывает врачу, какие медикаменты выписать пациенту. Удобнее, быстрее идет и легче классифицируется", – отметила семейный врач Ольга Ярко.

Медик выставляет код по МКХ10 – международной классификации – выставляется диагноз и дальше можно подтянуть лечение и назначения.

Пациент, 68-летний Владимир Хижняк, не слишком понимает в электронике, но верит медику и четко отвечает на все вопросы.

"Выбираем действующее вещество в рецепте. Какую дозировку пьет пациент, сколько таблеток в день", – объяснила медик.

Уже через несколько минут на телефон пациента приходит смс-код – это и есть электронный рецепт, который нужно показать в аптеке.

"Если потерял – то нужно снова идти к врачу, снова выписывать, снова это все делать, а теперь не нужно", – признал пенсионер.

За первую неделю только во Львове таких рецептов выписали пять тысяч.

"В первые дни немного были проблемы с аптеками, но сейчас ситуация наладилась, у кого-то не было цифровой подписи, кто-то не научился еще это делать. Если пациент не подписал электронную декларацию – врач не сможет выписать ему электронный рецепт", – объяснил Владимир Зуб, начальник Львовского управления здравоохранения.

"Сегодня" вместе с Владимиром Хижняком проверили, как в аптеке отреагировали на электронный рецепт. В первых двух система не работала, а в третьей все наконец удалось купить.

"У вас три рецепта – три препарата? – Да. – Если пациент получил лекарства на рецепт, в программе пишут – рецепт погашен. Сам процесс длительный, даже если все быстро делать, все займет какое-то время", – рассказал провизор аптеки Анна Сосновская.

По программе "Доступные лекарства" герой еще и сэкономил – вместо 170 заплатил только 30 гривен.

"Первый раз очень удобно, я могу позвонить врачу, сказать, что у меня заканчиваются лекарства, и она мне по телефону код выписывает, и я прихожу тут", – рассказал Владимир Хижняк.

Станет электронным и листок нетрудоспособности. Больничный в онлайн-режиме на предприятие, где работает больной, планируют внедрять уже до конца года.

Напомним, ранее мы разбирались в том, какими могут быть электронные больничные листы в Украине. Предполагается, что новшество начнет действовать уже с 1 сентября 2019 года, а расходы на создание и техподдержку реестра, по подсчетам специалистов Минсоцполитики, составят 9,49 млн грн. Подробнее читайте в материале: Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине

Более подробно о всех новшествах медреформы, которые ждут украинцев в 2019 году можно узнать в материале: Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

А еще украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео: 

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Тег Львов, врач, врачи, пациент, медреформа

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