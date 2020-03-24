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Без скорой и автобусов: село Барбово в Закарпатской области оказалось отрезанным от цивилизации

24 марта, 19:56

Екатерина Степаненко

Местным жителям приходится добираться до Мукачево пешком из-за разбитой дороги

Скорая в это село не доедет. Без шансов на медицинскую помощь живут жители Барбово в Закарпатской области. Дорога в райцентр совершенно разбита. Даже таксисты ездить не хотят. Люди давно просят чиновников отремонтировать дорогу.

Автобусная дорога села Барбово. Впрочем, к ней автобусы не доезжают – через разбитые дороги. Местные вынуждены спускаться ниже, чтобы добраться до Мукачево.

По низинам и трясине – так ежедневно до объявления карантина трое детей Светланы Боршош были вынуждены ходить в школу. Возвращались по уши грязными. А их мать, медсестра Мукачевской больницы, на работу ходит преимущественно пешком:

"40 минут, чтобы в Мукачево дойти. А когда такие ямы, то и больше. Потому что автобусы ломаются постоянно. Проезд 20 гривен стоит".

От села Барбова до Мукачево – 25 километров. Есть и короче дорога – всего девять километров. Впрочем, уже более полвека она не проезжая.

"Четыре километра – это вообще не проездное. Затем начинается военная бетонка", – объясняет местный житель.

Последний автобус из райцентра в Барбова отходит в 19:00. Позже уже надо ловить такси. Но не все водители соглашаются бить машины по бездорожью.

"В роддом машину найти было нельзя, потому что не все хотят ехать по этим дорогам. Пока мы доехали по ямам по тем – трясти нельзя, скорую тоже не было смысла вызывать", – жалуется Марьяна Кубинец, жительница Барбова.

Дорога Мукачев-Макарево-Залужье на балансе Мукачевской райгосадминистрации, но финансирование согласовывает областная. Еще два года назад чиновники объявили тендер на капитальный ремонт, но отменили, рассказывают местные.

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"Начальная цена была 68 миллионов гривен, мне кажется, потом они сторговались на 60 миллионах, но потом как оказалось они тендер закрыли. Причина закрытия тенденра – отсутствие потребности", – вспоминают местные жители.

Потребность есть, но нет денег в бюджете – ответили на запрос новостей"Сегодня" в Закарпатской облгосадминистрации.

Эдуард Маляр, директор департамента инфраструктуры Закарпатской облгосадминистрации:

"Вопрос о выделении средств из областного бюджета на проведение ремонтных работ указанной дороги будет рассматриваться при распределении дополнительных источников финансирования областного бюджета".

В ответ на проволочки чиновников местные устроили флешмоб под названием "Общество Челлендж". К автобусной остановке приносят плакаты с рисунками и призывами отремонтировать дорогу. А еще скинулись самостоятельно. Впрочем, собранной суммы хватит разве что на ямочный, а не капитальный ремонт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины. Власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения.

А еще в Украине создали интерактивную карту дорог. "Укравтодор" запустил интерактивную карту, на которой будут отображаться участки трасс, где ожидается ремонт, а также можно следить за текущим состоянием путей сообщения.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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дороги ремонт дорог Мукачево Закарпатская область

Источник: Сегодня

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