Били по голове руками и ногами: на Волыни ромы напали на военного (видео)

Военнослужащий Сергей в категорической форме отказался писать заявление на нападавших

Мужчину били толпой прямо на остановке / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Торчин (Волынь) ромы напали на военнослужащего. Контрактник сначала пытался успокоить четырех нетрезвых парней, а те бросились с кулаками. Видео, как колотят солдата, облетело соцсети. За Сергея вступились ветераны АТО. И проучили цыган. Как? – узнал корреспондент Владимир Миколайчук. И простил обидчиков – военный – экслюзив "Сегодня".

На видео ЧП сняла Иванна – продавец магазина. Выбежала на улицу, когда нетрезвые ромы начали приставать к военному.

Реклама

"Они дебоширили, они некрасиво себя вели, они были в сильном алкогольном опьянение. Они валялись даже вплоть до того, что они на асфальте валялись. Сидели на ступеньках супермаркета, цеплялись к людям", – говорит Иванна.

На Сергея молодчики напали на остановке. Солдат возвращался в воинскую часть. Оскорбляли и трепали, поэтому контрактник начал защищаться.

Однако ни сам, ни очевидцы не успели помешать – солдату ударили кулаком в лицо, затем били ногой. Когда упал – нападающие убежали. Сегодня Сергей уверяет, отделался лишь синяками.

Реклама

В эксклюзивном интервью рассказал, что в больницу не обращался. Уже на следующий день после инцидента был на службе. И теперь больше переживает, чтобы бытовой конфликт не воспринимали, как разжигание вражды с ромами с его стороны.

"Поскольку я знаю, полиция их разыскала, приняли соответствующие меры к ним. По моему мнению, конфликт исчерпан претензий никаких нет. Ну, а у них, я думаю, больше уже не появится желание повторять совершенное", – говорит Сергей.

Кроме правоохранителей, за военного вступились волынские ветераны. Они разыскали цыган. Те .... бросились на коленях извиняться.

Реклама

"Я понимаю, что сделал большую ошибку. Простите, больше такого не повторится. Клянусь перед Богом!", – говорит один из нападавших.

На коленях простить просили и женщины. Сергей пожалел обидчиков.

"В категорической форме отказался писать заявление о привлечении их к ответственности. Поэтому принято решение о привлечении их к административной ответственности", – рассказывает временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции №3 Дмитрий Антонюк.

Ромы заплатят по 119 гривен штрафа за мелкое хулиганство. Из поселка Торчин, где произошел инцидент, лагерь уже уехал – в неизвестном направлении.

Читайте также: