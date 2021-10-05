Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚫 Скандальный закон про олигархов 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Били по голове руками и ногами: на Волыни ромы напали на военного (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 октября, 21:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военнослужащий Сергей в категорической форме отказался писать заявление на нападавших
Мужчину били толпой прямо на остановке
Мужчину били толпой прямо на остановке / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Торчин (Волынь) ромы напали на военнослужащего. Контрактник сначала пытался успокоить четырех нетрезвых парней, а те бросились с кулаками. Видео, как колотят солдата, облетело соцсети. За Сергея вступились ветераны АТО. И проучили цыган. Как? – узнал корреспондент Владимир Миколайчук. И простил обидчиков – военный – экслюзив "Сегодня".

На видео ЧП сняла Иванна – продавец магазина. Выбежала на улицу, когда нетрезвые ромы начали приставать к военному.

Реклама

"Они дебоширили, они некрасиво себя вели, они были в сильном алкогольном опьянение. Они валялись даже вплоть до того, что они на асфальте валялись. Сидели на ступеньках супермаркета, цеплялись к людям", – говорит Иванна.

На Сергея молодчики напали на остановке. Солдат возвращался в воинскую часть. Оскорбляли и трепали, поэтому контрактник начал защищаться.

Однако ни сам, ни очевидцы не успели помешать – солдату ударили кулаком в лицо, затем били ногой. Когда упал – нападающие убежали. Сегодня Сергей уверяет, отделался лишь синяками.

Реклама

Читайте также:

В эксклюзивном интервью рассказал, что в больницу не обращался. Уже на следующий день после инцидента был на службе. И теперь больше переживает, чтобы бытовой конфликт не воспринимали, как разжигание вражды с ромами с его стороны.

"Поскольку я знаю, полиция их разыскала, приняли соответствующие меры к ним. По моему мнению, конфликт исчерпан претензий никаких нет. Ну, а у них, я думаю, больше уже не появится желание повторять совершенное", – говорит Сергей.

Кроме правоохранителей, за военного вступились волынские ветераны. Они разыскали цыган. Те .... бросились на коленях извиняться.

Реклама

"Я понимаю, что сделал большую ошибку. Простите, больше такого не повторится. Клянусь перед Богом!", – говорит один из нападавших.

На коленях простить просили и женщины. Сергей пожалел обидчиков.

"В категорической форме отказался писать заявление о привлечении их к ответственности. Поэтому принято решение о привлечении их к административной ответственности", – рассказывает временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции №3 Дмитрий Антонюк.

Ромы заплатят по 119 гривен штрафа за мелкое хулиганство. Из поселка Торчин, где произошел инцидент, лагерь уже уехал – в неизвестном направлении.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

67 900

заболело за неделю в Украине

+47%

Опрос
Вакцинация
По состоянию на 4 октября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 820 725
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 242 113
Всего введенных доз 13 062 838
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.365

Евро (€)

30.93

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мэттью Перри на улицах Лос-Анджелеса
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять