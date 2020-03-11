Бизнесмены засыпали реку на границе Тернопольской и Хмельницкой областей

Местные жители обращаются в экоинспекцию, а сельский голова прячется от расспросов

Была река, стала плотина. Бизнесмены засыпали русло реки Збруча на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Местные жители возмущены. Пожаловались в полицию и экоинспекцию. Что из этого вышло?

Ярослав Потурняк показывает новостям "Сегодня", во что превратилось русло реки Збруч.

"Если не восстановить русло реки, просто сойдутся берега, и будет маленький ручеек. Ценные породы рыбы уже исчезли из Збруча", – говорит местный житель.

Старое русло засыпали бизнесмены и насыпали плотину, рассказывают местные. Частная фирма выкупила старую водяную мельницу.

"Река заиливается вследствие того, что она полностью перегорожена. Это просто для того, чтобы больше воды шло на турбины. Для того, чтобы поставить сильнее турбины", – говорит другой местный житель, Сергей Бондарчук.

Фирма грубо нарушила законодательство Украины, уверены люди.

"Какое-то вмешательство, даже вырубка деревьев, даже укрепление берегов – должна быть оценка воздействия на окружающую среду. Есть такой закон, вышедший в 2018 году", – отмечает местная жительница Оксана Ундерко.

Чтобы остановить уничтожение Збруча, люди обратились в полицию. Там открыли уголовное производство.

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Сергей Крета, представитель Нацполиции в Тернопольской области:

"Это порча земель и их ресурсов, которое карается штрафом до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан".

Юрист фирмы, которая перегородила Збруч, полицию заверил – все законно. Но ни одного документа не показал. Тогда мы обратились к представителю фирмы.

"Оценка воздействия на окружающую среду, насколько мне известно, на момент начала работ не проводилась. Сейчас, насколько я знаю, они начали подготовку документации к оценке влияния на окружающую среду", – рассказал Евгений, представитель фирмы.

Фактически фирма хозяйничала на Збруче без надлежащих документов, признается представитель частной компании. Почему же это допустила местная власть мы попытались выяснить в поселковом совете. Но там посреди рабочего дня все двери оказались закрытыми. И до конца рабочего дня ни один работник на работе не появился. Сам же глава перестал брать трубку. Местные жители обратились и к государственной экологической инспекции в Тернопольской области. Но там заявили, уже почти месяц ждут из столицы на разрешение для проведения проверки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что река Боржава полностью засыпана мусором: весной Украине грозят штрафы. Экоактивисты Береговского района взялись самостоятельно расчищать реку, но пластиковых островков настолько много, что самостоятельно не справиться.

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