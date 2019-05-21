"Благодаря таким Львов остается Львовом" – внезапно умер известный активист и арт-продюсер Иващишин

Маркиян Иващишин был основателем художественного объединения "Дзыга" и депутатом облсовета

Фото: Facebook

Во Львове сегодня, 21 мая, внезапно ушел из жизни основатель художественного объединения "Дзыга" Маркиян Иващишин. Ему было 52 года.

"Маркиян Иващишин был депутатом Львовского областного совета первого демократического созыва. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени", – сообщают на сайте Львовского областного совета.

Он был одним из лидеров "революции на граните" 1990 года. Иващишин – известный предприниматель, культурный, политический и общественный деятель. Арт-продюсер ряда художественных проектов и организатор музыкальных фестивалей.





Напомним, недавно во Львове вследствие отравления угарным газом умерла Оксана Бондарук — известная художник-модельер, преподаватель живописи, специалист по дизайну, основатель и директор "Школы современных искусств", где обучались дети

Ранее мы писали, что во Львовской области полиция устанавливает обстоятельства смерти 53-летнего активиста Игоря Коцюрубы.

Как сообщалось, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призвал привлечь виновных в нападениях на активистов в Украине.

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