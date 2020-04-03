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Блокпосты на Прикарпатье: симптомы COVID-19 обнаружили у 28 человек

3 апреля, 19:07

Руслан Ровик

Всех людей с симптомами коронавируса направили в лечебные учреждения

В Ивано-Франковской области, где были установлены блокпосты для предотвращения распространения коронавируса, обнаружили десятки людей с симптомами инфекции.

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видео обращении, за два дни медики обнаружили 28 человек с повышенной температурой.

По его данным, у этих людей температура превышала 38 градусов, среди них оказались семеро жителей областного центра и еще 21 – из разных районов Прикарпатья и других областей.

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"Их направили в медицинские учреждения", – заверил Марцинкив.

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Он также добавил, что пожелания жителей города относительно работы блокпостов были учтены и теперь они "работают намного лучше".

Напомним, ранее пограничники ввели специальные меры для борьбы с коронавирусомдля обработки транспорта используют специальную систему SANIJET

Также мы сообщали, что в Украине появилась первая волонтерская горячая линия по вопросам COVID-19 и карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Прикарпатье коронавирус блокпост

Источник: Сегодня

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