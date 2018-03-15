Боец ГСЧС воровал, употреблял и продавал наркотики на Закарпатье

Спасателю грозит тюремный срок от четырех до восьми лет

На Закарпатье старший лейтенант ГСЧС оказался вором, наркоманом и наркодилером. На днях спасателя задержали во время сбыта пяти грамм метамфетамина.

"Недавно работники полиции начали уголовное производство по факту совершения краж. Причастным к преступлениям оказался сотрудник ГСЧС. Одновременно было установлено, что этот самый специалист занимается хранением и сбытом наркотиков", – сообщают в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Как выяснилось, мужчина и сам является наркозависимым. Чтобы получать деньги на новые дозы, он прибегает к мелким кражам, а потом еще и приторговывал этим товаром.

Во время обыска по месту жительства лейтенанта изъяли пакетик амфетамина и каннабиса, а также устройства для употребления и изготовления наркотических средств.

Спасателю грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, недавно Ровно задержали военнослужащего, причастного к распространению наркотиков и хранению оружия.

Ранее на Закарпатье врач сельской амбулатории получил шесть лет лишения свободы за торговлю наркотиками. Ранее оперативники задержали его вместе с сообщником в поселке Кольчино Мукачевского района.