Боец ГСЧС воровал, употреблял и продавал наркотики на Закарпатье

Сегодня, 18:46

Спасателю грозит тюремный срок  от четырех до восьми лет


Во время задержания и обыска. Фото: Нацполиция

Во время задержания и обыска. Фото: Нацполиция

Во время задержания и обыска. Фото: Нацполиция

Во время задержания и обыска. Фото: Нацполиция

На Закарпатье старший лейтенант ГСЧС оказался вором, наркоманом и наркодилером. На днях спасателя задержали во время сбыта пяти  грамм метамфетамина.

"Недавно работники полиции  начали уголовное производство по факту совершения краж. Причастным к преступлениям оказался сотрудник ГСЧС. Одновременно было установлено, что этот самый специалист занимается хранением и сбытом наркотиков", – сообщают в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Как выяснилось, мужчина и сам является наркозависимым. Чтобы получать деньги на новые дозы, он прибегает к мелким кражам, а потом еще и приторговывал этим товаром.

Во время обыска по месту жительства лейтенанта изъяли пакетик амфетамина и каннабиса, а также устройства для употребления и изготовления наркотических средств.
Спасателю грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, недавно Ровно задержали военнослужащего, причастного к распространению наркотиков и хранению оружия.

Ранее  на Закарпатье  врач  сельской амбулатории получил шесть лет лишения свободы за торговлю наркотиками. Ранее оперативники задержали его вместе с  сообщником  в поселке Кольчино Мукачевского района.

 
наркотики, Закарпатье, спасатель, наркодиллер

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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