Более 200 кг янтаря: в Ровенской области копы "накрыли" подпольный цех (фото)

В Ровенской области полицейские обнаружили цех для обработки янтаря и более 200 кг незаконно добытого камня.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, правоохранители провели шесть обысков в помещениях одного из предприятий на территории города Дубровица, а также в домах подозреваемых на территории Сарненского района Ровенской области.

"Прокуратура Ровенской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изъяли янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также девять единиц оборудования для обработки камня.

Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" составляет более двух миллионов гривен.

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Ранее мы сообщали, что в Украине хотят легализовать добычу янтаря, в связи с чем Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% к 2022 году.

Также напомним, на западной Украине попался контрабандист-изобретатель с янтарем в бочках с топливом.

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