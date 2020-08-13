Українська
$ 27,53
32,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Более 200 кг янтаря: в Ровенской области копы "накрыли" подпольный цех (фото)

13 августа, 14:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители провели обыски

В Ровенской области полицейские обнаружили цех для обработки янтаря и более 200 кг незаконно добытого камня.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, правоохранители провели шесть обысков в помещениях одного из предприятий на территории города Дубровица, а также в домах подозреваемых на территории Сарненского района Ровенской области.

"Прокуратура Ровенской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изъяли янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также девять единиц оборудования для обработки камня.

Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" составляет более двух миллионов гривен.

В тренде
Драка и жесткое задержание в Затоке: появилось видео с нагрудных камер патрульных
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят легализовать добычу янтаря, в связи с чем Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% к 2022 году.

Также напомним, на западной Украине попался контрабандист-изобретатель с янтарем в бочках с топливом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цех Западная Украина янтарь Ровенская область Офис генпрокурора
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)Запад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять