Более 3080 зараженных: эпидемия коронавируса атакует Буковину

За последние сутки в регионе обнаружили 55 новых больных

В Черновицкой области эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты – тут опасную инфекцию подхватили 3083 человека. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 24 мая, областной лабораторный центр исследовал 300 образцов. 55 из них оказались положительными. Таким образом, общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человека", – написал чиновник.

По словам Осачука, за последние сутки в регионе удалось вылечить шесть больных – эти пациенты дважды получили отрицательный результат теста.

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Напомним, в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона. Теперь в городе будет разрешен проезд частного транспорта и возобновлено межобластное сообщение.

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