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Более тысячи SIM-карт: СБУ разоблачила в Ивано-Франковске мощную "ботоферму"

23 октября, 11:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Клиентами злоумышленника были преимущественно абоненты из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Ивано-Франковске деятельность "ботофермы", которая в течение трех лет помогала создавать фейковые профили в соцсетях и мессенджерах.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ в области, житель Ивано-Франковска, используя SIM-карты украинских и зарубежных мобильных операторов и телекоммуникационное оборудование, через специализированный интернет-сайт за денежное вознаграждение предлагал в аренду виртуальные телефонные номера.

Анонимные телефонные номера, в свою очередь, позволяли создавать неограниченное количество фейковых профилей в социальных сетях.

Правоохранители выяснили, что клиентами злоумышленника были преимущественно абоненты из Российской Федерации, которые использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации.

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Деньги за свои услуги мужчина выводил в долларах с помощью электронных кошельков подсанкционной российской платежной системы.

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"Во время обыска ботофермы полицейские изъяли два VoIP шлюзы, семь USB-модемов, семь мобильных терминалов, более тысячи SIM-карт, компьютер, с которого осуществлялось управление ботофермой, блокноты с черновыми записями", – говорится в сообщении.

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Правоохранители начали досудебное расследование. Изъятое оборудование отправили на экспертизу.

Ранее мы сообщали, что СБУ заблокировала мощную "ботоферму", которая раскачивала ситуацию перед выборами.

Также напомним, СБУ разоблачила "ботоферму", которой управляли из России.

СБУ разоблачила ботоферму Видео: СБУ

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