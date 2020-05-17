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Дети болели атипичной пневмонией в Черновцах еще в декабре: власти проверят, был ли это COVID-19

17 мая, 05:47

Татьяна Власенко

В последний месяц 2019 года количество пневмоний среди детей выросло до 161-го случая

В Черновцах, где ранее журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в больнице, в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, которой болели дети. В связи с этим власти планируют провести тестирование всех маленьких пациентов, находившихся на госпитализации в городской детской клинической больнице с этим недугом. Об этом в комментарии molbuk.ua сообщил городской голова Алексей Каспрук.

По его словам, график динамики госпитализации детей с пневмониями показывает, что в конце 2019 года зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости за последние два года.

В частности, если с января 2018 года таких случаев в этом медучреждений было 38, а в декабре того же года – 68, то в последний месяц 2019 года количество пневмоний среди детей выросло до 161-го.

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"В декабре 2019 года число зафиксированных пневмоний по сравнению с декабрем прошлых лет возросло в 2,5 раза. По словам медиков городской детской больницы, которая обслуживает всю область, эти пневмонии протекали атипично. То есть, не так как всегда. Мы предлагаем родителям детей, которые болели в декабре прошлого года, пройти ИФА-тест на определение антител (к COVID-19, – Ред.)", – сказал мэр Черновцов.

Он добавил, что такое тестирование намерены проводить среди детей (исключительно с согласия их родителей) и родителей бесплатно и анонимно. Цель – выяснить, имеют ли они иммунитет к COVID-19.

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Кроме того, мэр Черновцов продемонстрировал график, на котором видно, что в марте 2020 года уровень заболеваемости пневмониями среди детей в городской детской больнице снизился до 48 случаев. По мнению Каспрука, уменьшить этого удалось достичь благодаря карантину в школах и детсадах.

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Как сообщал сайт "Сегодня", первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 3 марта в Черновцах. Заболел местный житель, который незадолго до этого с женой путешествовал по Италии. Примечательно, что заразился только он – у его супруги COVID-19 так и не нашли.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 мая в стране зафиксировано 17 858 случаев заболевания COVID-19. Из них в Черновицкой области – 2647.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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