Больницы Ивано-Франковска приостановят прием пациентов с коронавирусом: что произошло

Заболевших с COVID-19 из Ивано-Франковска на фоне ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса примут другие областные больницы.

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Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

"89% мест уже занято в центральной городской клинической больнице, 79% в нашей городской клинической больнице №1. Поэтому было принято решение, что … пациенты в первую очередь будут находиться в областной инфекционной больнице и областном легочном диспансере", - заявил он.

Марцинкив также добавил, что в городских стационарах находится 281 человек – 186 пациентов в центральной городской клинической больнице и 95 человек в городской клинической больнице №1.

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Видео: Facebook / Руслан Марцінків

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что Киев и 10 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина.

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Кроме того, на днях Владимир Зеленский отмечал, что на западе страны больницы все больше заполняются коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии. А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина и не исключил даже остановку общественного транспорта.

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