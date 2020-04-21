Больницы Ивано-Франковска переполнены: пациентов не принимают

Пациентов из Ивано-Франковска направляют в районные больницы

На Прикарпатье больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены, в том числе людьми с подтвержденным инфицированием коронавирусом.

Об этом шла речь на оперативном заседании у мэра города.

"В пятницу (17 апреля) мы попросили приостановить госпитализацию в наши учреждения, потому что они реально переполнены. Также большое число врачей и медсестер заболели", - заявила начальник городского Управления здравоохранения Мария Бойко.

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Пациентов решили доставлять в инфекционную больницу и районные учреждения вокруг Ивано-Франковска, "потому что 35-40% людей, которые обращаются в центральную городскую клиническую больницу или первую городскую клиническое больницу, – из районов".

Также сообщается, что в реанимациях городских больниц находятся 15 человек, состояние которых оценивают как тяжелое. На аппаратах искусственной вентиляции легких нет ни одного человека, однако на кислородном обеспечении находятся 48 заболевших.

"Кислородная терапия дает позитивные результаты, эти пациенты с меньшей вероятностью попадут в реанимацию", - отметила Бойко.

Также стало известно, что лечение одного пациента ежедневно обходится в сумму от 300 до 6500 гривен, в зависимости от тяжести состояния.

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При этом в городе начали проводить тестирование собственной системой ПЦР-диагностики, что позволит увеличить число обнаруженных позитивных результатов.

По последним данным, в области зарегистрировано 556 случаев заражения коронавирусом, летальный исход зафиксирован в 37 случаях.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят, если COVID-19 продолжит активно распространяться.

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