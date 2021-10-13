Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Больницы Львова не успевают принимать больных COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
13 октября, 13:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В городе планируют установить новые карантинные ограничения из-за большого количества больных
Больницы Львова заполнены / Коллаж "Сегодня"
Больницы Львова заполнены / Коллаж "Сегодня"

Во Львове становится все больше госпитализаций больных на COVID-19. Из-за этого в городе планируют вводить новые карантинные ограничения.

Об этом пишет на Facebook-страничке мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама

Больше болеет детей

Мэр обратил внимание, что все больше на COVID-19 во Львове начали болеть дети. Мест в детской областной больнице уже не хватает.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к приему детей", – пишет Андрей Садовый.

Ситуация ухудшается

По его словам, ситуация в городе на сегодняшний день намного хуже, чем была в прошлом году в этот же период.

Реклама

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", – пишет мэр Львова.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 471 житель Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированного (6462 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Вакцинация
По состоянию на 12 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 271 274
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 688 562
Всего введенных доз 13 959 836
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять