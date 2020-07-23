Больницы Львовской области получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Современное оборудование станет огромным подспорьем для медиков в борьбе с коронавирусом

В начале пандемии коронавируса в Каменка-Бугской районной больнице Львовской области приготовили 30 мест для пациентов с подозрением на COVID-19. Однако нагрузка оказалась вдвое больше ожидаемого.

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Высокая температура, кашель и одышка. С такими симптомами на больничной койке оказался Василий Сапига. Медики подозревают у него коронавирус. Подтвердится ли диагноз, станет известно после получения результатов ПЦР-теста.

"Состояние здоровья удовлетворительное, а не жалуюсь, боли не чувствуется", – говорит пациент Василий Сапига.

Каменка-Бугская районная больница относится ко второму звену медучреждений, которые задействованы в противостоянии COVID-19. Больных сюда начали доставлять два месяца назад. Ведь тогда в больницах первой очереди оставалась только треть свободных мест.

"Поступают тяжелые больные, в тяжелом состоянии. Им надо уделять много внимания. Всю ночь надо сидеть, возле них работать, не отходить от постели", – рассказывает заведующий реанимационным отделением Каменка-Бугской районной больницы Ярослав Нетлюх.

"Преимущественно это пневмонии. Бывают пневмонии, которые просто не проявляются, но состояние ухудшается. И такие больные нуждаются в лечении и поддержке дыхания", – говорит заместитель директора по медицинской части Каменка-Бугской районной больницы Мария Хаба.

Медики рассказывают: при тяжелых состояниях искусственная вентиляция легких – единственный шанс на спасение пациента.

"Районный бюджет в этом году может позволить себе купить минимум один аппарат ИВЛ, максимум – два", – признается заместитель председателя Львовской областной администрации Иван Собко.

Три современных аппарата искусственной вентиляции легких больнице предоставил Фонд Рината Ахметова, совместно с компанией ДТЭК.

"Это аппараты высокотехнологичного уровня. Они могут быть использованы как в отделениях интенсивной терапии, так и в отделениях неотложной помощи. Они окажут поддержку нашим врачам в лечении больных от COVID-19", – заявляет генеральный директор компании ДТЭК Западэнерго Олег Таращук.

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От Фонда Рината Ахметова государственные больницы Львовской области уже получили десять сверхсовременных аппаратов ИВЛ.

"Фонд Рината Ахметова на сегодняшний день является крупнейшим благотворителем как раз в этой сфере, были предоставлены и аппараты искусственной вентиляции легких, и другие средства. Могу точно сказать, что на сегодняшний день это наибольший вклад из всех меценатов, которые уже присоединились к этому проекту", – подчеркивает первый заместитель председателя Львовской областной администрации Богдан Гагалюк.

Приспособиться к новому оборудованию и разобраться в многообразии режимов современного аппарата врачам помогает инженер.

"Аппараты дают надежную степень вентиляции легких, с ними можно управлять уровнем вентиляции, увеличить уровень подачи кислорода. Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за такую ​​помощь, за помощь нашей больнице! Она очень нужна нам!" – заявляет заведующий реанимационным отделением Каменка-Бугской районной больницы Ярослав Нетлюх.

В целом Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц страны 200 аппаратов ИВЛ, ныне оборудование партиями поступает в Украину. В течение года интенсивную терапию с подключением к этим аппаратам смогут получить более 10 500 пациентов.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Житомирской области зараженных коронавирусом спасают скорые Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусомв Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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