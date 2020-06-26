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Больные поступают десятками: как больница на Закарпатье "приняла" вторую волну коронавируса

26 июня, 14:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ситуацию медики называют «достаточно напряженной»

В Украине стремительно растет число зараженных коронавирусной инфекцией – власти уже начали говорить о второй волне эпидемии в стране. Одним из эпицентров распространения COVID-19 стало Закарпатье.

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Как рассказали в местной областной госадминистрации, число заболевших в регионе уже достигло 2547. За последние сутки коронавирус диагностировали у 93 жителей области. 917 зараженных на Закарпатье уже выздоровели, а жизни 73 человек спасти не удалось.

Немало заболевших COVID-19 обнаружили в Мукачевской ОТГ – 265 человек. В "красной" зоне в борьбе с коронавирусом оказалась больница святого Мартина в Мукачево. Сюда ежедневно госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями.

Сейчас, как рассказал исполняющий обязанности директора Мукачевской центральной районной больницы Евгений Мешко, в инфекционном отделении больницы лечат 13 пациентов с COVID-19.

"У нас было такое себе смягчение карантина, было облегчение по уровню заболеваемости, но, к сожалению, мы регистрируем повторное увеличение числа случаев, и мы регистрируем ухудшение ситуации", – рассказал медик.

Видео: Facebook больницы святого Мартина в Мукачево
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По его словам, лечением зараженных коронавирусом больница начала заниматься совсем недавно, но пациентов уже достаточно.

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"Мы регистрируем ежедневно поступление от шести до десяти пневмоний за день. Из этих пневмоний мы большую половину регистрируем, как больных с COVID. Потому ситуация является достаточно напряженной, ситуация как в районе, так и в нашей общине", - отметил Мешко.

В связи с этой ситуацией внутри больницы уже приняли "радикальные меры". Для лечения пациентов с коронавирусом тут выделили специальное отделение.

"Это бывшее инфекционное отделение, сейчас там нет других пациентов, кроме тех, у кого диагностирован COVID. Из-за этого нам пришлось создать отдельное изоляторное отделение, где есть пациенты инфекционные, но с неизвестным статусом, и палаты перегружены, а количество больных ежедневно растет", – добавил врач.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украинеи увеличение количества штрафов для украинцев.

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