Больные поступают десятками: как больница на Закарпатье "приняла" вторую волну коронавируса

В Украине стремительно растет число зараженных коронавирусной инфекцией – власти уже начали говорить о второй волне эпидемии в стране. Одним из эпицентров распространения COVID-19 стало Закарпатье.

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Как рассказали в местной областной госадминистрации, число заболевших в регионе уже достигло 2547. За последние сутки коронавирус диагностировали у 93 жителей области. 917 зараженных на Закарпатье уже выздоровели, а жизни 73 человек спасти не удалось.

Немало заболевших COVID-19 обнаружили в Мукачевской ОТГ – 265 человек. В "красной" зоне в борьбе с коронавирусом оказалась больница святого Мартина в Мукачево. Сюда ежедневно госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями.

Сейчас, как рассказал исполняющий обязанности директора Мукачевской центральной районной больницы Евгений Мешко, в инфекционном отделении больницы лечат 13 пациентов с COVID-19.

"У нас было такое себе смягчение карантина, было облегчение по уровню заболеваемости, но, к сожалению, мы регистрируем повторное увеличение числа случаев, и мы регистрируем ухудшение ситуации", – рассказал медик.

Видео: Facebook больницы святого Мартина в Мукачево

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По его словам, лечением зараженных коронавирусом больница начала заниматься совсем недавно, но пациентов уже достаточно.

"Мы регистрируем ежедневно поступление от шести до десяти пневмоний за день. Из этих пневмоний мы большую половину регистрируем, как больных с COVID. Потому ситуация является достаточно напряженной, ситуация как в районе, так и в нашей общине", - отметил Мешко.

В связи с этой ситуацией внутри больницы уже приняли "радикальные меры". Для лечения пациентов с коронавирусом тут выделили специальное отделение.

"Это бывшее инфекционное отделение, сейчас там нет других пациентов, кроме тех, у кого диагностирован COVID. Из-за этого нам пришлось создать отдельное изоляторное отделение, где есть пациенты инфекционные, но с неизвестным статусом, и палаты перегружены, а количество больных ежедневно растет", – добавил врач.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украинеи увеличение количества штрафов для украинцев.

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