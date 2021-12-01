Больных все больше. Во Украине есть только одна область, где ухудшается COVID-ситуация

Закарпатская область остается единственным из регионов Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом. В области не изменилось количество новых случаев за неделю при том, что по всей стране в среднем на 20% меньше больных.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Госпитализаций больше, чем выписок
"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на +9%, темпы роста с каждым днем ускоряются. При том что средний процент спада по стране составляет -13%", – написал он.
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Кроме того, Закарпатье – единственный регион Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет, при этом в стране этот показатель на уровне -19%.
"Загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности кроватей по стране", - добавил Ляшко.
Уровень вакцинации тоже не радует
Глава Минздрава назвал еще одну проблему региона – низкий уровень вакцинации против коронавируса.
Во время совещания Ляшко вместе с местными властями обсудили, как исправить ситуацию в области.
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