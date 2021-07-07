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"Большая стройка" Зеленского: на Закарпатье отремонтируют 134 км трассы Киев-Чоп

7 июля 2021 10:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Последний раз полноценные работы на этой трассе выполнялись в 2000-е годы, а после этого — только ямочный ремонт

Международная трасса Киев-Чоп

Международная трасса Киев-Чоп / Фото: Большая стройка

На Закарпатье в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет восстановлено 134 км дороги международного значения М-06 Киев-Чоп.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

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"Этот маршрут стратегически важен для нашего края, ведь он ведет к двум странам Европы — Венгрии и Словакии", – сказал чиновник.

По данным Службы автомобильных дорог в Закарпатской области, трафик на этой трассе достигает 6000-16 500 машин в сутки.

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Сейчас работы идут в селе Сюрте, где строители упорядочивают обочину и обустраивают съезды на объекты дорожной инфраструктуры. До этого выполнили капитальный и текущий ремонт на отдельных участках. А на очереди — обновление дороги от Тыйглаша до КПП "Тиса".

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Последний раз полноценные работы на этой трассе выполнялись в 2000-е годы. После этого — только ямочный ремонт.

Как сообщали новости "Сегодня", на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.

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