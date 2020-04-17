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Борьба за пассажиров и толпы людей: украинцы массово возвращаются в Украину на Пасху (видео)

17 апреля, 18:22

Татьяна Очеретяна

Возле автобусов пассажиров ждет большое количество перевозчиков

Во время карантина из-за коронавируса украинцы массово возвращаются домой из стран Европы на Пасхальные праздники. На границах возле пунктов пропуска образовались толпы людей. Соответствующее видео выложил журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram.

"Посмотрите, что происходит на украино-венгерской границе возле КПП "Тиса" Чоп-Загонь. Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, потому что куча автобусов (в конце видео видно маштаб)",- написал он. Также он отметил, что есть рейсы от Рахова и до Мариуполя.

Также известно, что пограничники ожидали, что поток людей увеличится. Как рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, пишет УНН, наибольший поток идет через западный участок границы – с Польшей, где функционирует два пункта пропуска – "Краковец" и "Ягодин", а также через границу с Венгрией – в пункте пропуска "Тиса".

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Напомним, недавно Зеленский объяснил, от чего будут зависеть дальнейшие сроки карантина и призвал граждан остаться дома на Пасхальные праздники.По словам президента, согласно договоренностям с украинскими медиагруппами, верующие смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

Впрочем, согласно опросу компании "Градус", часть украинцев собирается идти в церковь на Пасху, несмотря на карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа граница карантин Пасха перевозчики коронавирус пункт пропуска

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