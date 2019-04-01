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Брат на брата: во Львовской области до смерти избили мужчину

Сегодня, 06:30

Виновнику трагедии грозит от семи до десяти лет лишения свободы

Фото: Facebook
Брат на брата: во Львовской области до смерти избили мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d7/6c2/5ca0d76c2b2b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d7/6c2/5ca0d76c2b2b9.jpg Запад Виновнику трагедии грозит от семи до десяти лет лишения свободы

В Мостиское отделение полиции 30 марта около четырех часов утра поступило сообщение от медиков о том, что в местной больнице во время оказания медицинской помощи умер мужчина. Об єтом сообщают в полиции.

Как установили полицейские, 49-летний житель одного из сел района был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Травмы мужчина получил 29 марта около 22.00 во время конфликта со своим 45-летний братом. Младший брат нанес старшему несколько ударов по голове деревянной палкой, причинив ему телесные повреждения, после чего вызвал скорую медицинскую помощь.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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Сегодня

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