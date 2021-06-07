Українська
$ 27,29
33,06
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Бросила мама. Во Львове 3-летний ребенок посреди ночи пришел к соседям

7 июня, 14:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчик не знал, куда ушла мама и пришел просить помощи у соседей – на место вызвали правоохранителей

Во Львове ночью 7 июня мальчик пришел к соседям посреди ночи и сказал, что его бросила мама.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На улице Выговского около 3 часов ночи к местным жителям постучал маленький мальчик. Он плакал и сказал, что мама его оставила.

На место вызвали правоохранителей, соседи указали на квартиру с открытыми настежь дверями, где живет ребенок. В ней никого не было. Мальчик назвал имя мамы, но не знал, где она.

Полицейский и мальчик, которого мать оставила одного.
Реклама

Полицейский и мальчик, которого мать оставила одного. / Фото: Нацполиция

В тренде
Не удалось спасти: в Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд над медиками (видео)

Полицейские связались с женщиной, она рассказала, что вынуждена работать ночью, потому что днем ​​сидит с трехлетним сыном. С местной жительницой провели профилактическую беседу.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области трое детей жили в бардаке и без еды в доме.

Также напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)Запад
Сломали позвоночник: в Тернополе убили парня у ночного клуба
Сломали позвоночник: в Тернополе убили парня у ночного клубаЗапад
Квартиры стали еще дороже. Как изменились цены на жилье в крупных городах Украины
Квартиры стали еще дороже. Как изменились цены на жилье в крупных городах УкраиныНедвижимость
Карпаты всколыхнуло землетрясение
Карпаты всколыхнуло землетрясениеЗапад
На трассе Киев – Чоп разбились супруги: мужчина погиб, его жена в реанимации (фото)
На трассе Киев – Чоп разбились супруги: мужчина погиб, его жена в реанимации (фото)Запад
На Закарпатье пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского. Его оправдал суд
На Закарпатье пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского. Его оправдал судЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять