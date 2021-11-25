Бросили умирать на кладбище: в Волынской области до полусмерти избили таксиста

В Луцком районе несколько молодых людей жестоко избили таксиста. Потом они его вывезли на кладбище и оставили там умирать.
Об этом пишет ИА "Волынские новости".
Били палкой
Несколько молодых людей нанесли тяжелые телесные повреждения таксисту. Мужчину били палкой до обморока.
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После этого они украли его вещи, а самого таксиста увезли на кладбище умирать. Там пострадавший смог позвать на помощь.
В каком состоянии мужчина
На место происшествия выехала карета неотложной помощи. Они доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую городскую клиническую больницу.
У избитого мужчину предварительно диагностировали политравму.
В Киеве жестоко избили таксиста за просьбу надеть маски
В центре Киева пассажиры избили таксиста Uber до полусмерти. Он попросил своих пассажиров надеть маски в салоне авто.
В больнице врачи осмотрели таксиста. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Также на лице много синяков и есть рассечения.
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- В Киеве на Кольцевой дороге водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, а двоих госпитализировали.
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