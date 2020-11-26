Будет ли локдаун во Львове? Мы пообщались с мэром города

Если местная власть узнает о локдауне из интернета, то это не сработает

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе введут локдаун, если правительство примет такое решение. При этом он отметил, что вводить жесткие ограничения не посоветовавшись с местными властями – большая ошибка.

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Об этом глава города рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Правительство забрало у городов полномочия, касающихся карантина. Если мы что-то не выполним, то тогда грозит уголовная ответственность", – уточнил Садовый.

При этом он напомнил, что локдаун приведет к краху экономики страны.

"Если вспомнить слова премьер-министра на совещании с мэрами областных городов, то полный локдаун может быть чрезвычайно вреден для экономики страны, – сказал мэр Львова.

Также он объяснил, чем именно чреват локдаун:

"Если упадут поступления в бюджет, возникнет проблема с социальными выплати, пенсиями. Нужно 100 раз подумать перед тем как принимать решение. Мне кажется, что делать более жесткими карантинные ограничения, масочный режим – это имеет право на жизнь, но останавливать экономику в наших условиях практически невозможно", – отметил он.

По словам мэра, без поступлений в бюджет мы не будем иметь денег на открытие новых отделений в больницах, подводить кислород, покупать кислородные концентраторы.

"Думаю, что правительство прежде консолидирует позицию с областными городами. Если же о позиции правительства местная власть узнает из интернета, то это не сработает", – подчеркнул Садовый.

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(Новость дополняется)

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