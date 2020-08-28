"Будет полный нокдаун": львовская мэрия выступила против запрета на въезд иностранцев

Во Львове перед введением запрета начал возобновляться международный туризм

Во Львове городской совет обратился к правительству с просьбой пересмотреть запрет на въезд иностранцев.

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Об этом заявил заместитель мэра города Андрей Москаленко, добавив, что во Львове начали восстанавливаться международный туризм, гостиницы и различные культурные мероприятия, сообщает "Суспільне".

"Мы начали фиксировать во Львове отмену бронирования, а также визитов международных делегаций, в частности, речь идет о двух конференциях, которые должны были состояться во Львове", - констатировал он.

Москаленко добавил, что лишь за последний месяц начали фиксировать некоторое восстановление международного туризма.

"Речь идет о том, что из Беларуси, Польши, Германии и Турции уже начали понемногу ехать иностранцы, и сейчас, после полного запрета въезда иностранцев, будет полный нокдаун", - резюмировал он.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что иностранные бизнес-делегации смогут посещать Украину, несмотря на запрет.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 1 ноября.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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