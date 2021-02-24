Українська
$ 27,9
33,88
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Будет судиться с коммунальщиками: во Львове на женщину упала глыба льда (видео)

24 февраля, 17:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У пострадавшей перелом ключицы и ноги

Глыба льда упала на 35-летнюю львовянку. Рухнула с крыши дома, где живет пострадавшая, сообщает корреспондент "Сегодня" Таисия Маковей.

Реклама

Чудом женщина осталась жива. У нее перелом ключицы и ноги. Уверяет: смотрела вверх, потому что с крыши капало, и не увидела ни сосулек, ни снега, поэтому пошла без боязни.

"Слышу кто-то кричит, и я немножко пригибаюсь и все, я больше не помню. Потом, когда уже пришла в себя, то увидела очень много льда, очень толстый такой лед. Не знаю, как мне так повезло, что голову пригнула", – рассказывает пострадавшая Татьяна Грачева.

Видео: Сегодня

Говорит, что будет судиться с коммунальщиками, так как из-за травмы не скоро сможет вернуться к работе. Работает тренером по фитнесу.

В тренде
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

Ранее мы писали, что из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами.

Реклама

Также мы сообщали, что в Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш на автомобили. Пострадало много машин.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов лед женщина крыша

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В больницы поступают кислородозависимые дети: врач о ситуации с ковидом на Прикарпатье
В больницы поступают кислородозависимые дети: врач о ситуации с ковидом на ПрикарпатьеЗапад
Вину не признает: против детского стоматолога из Ровно открыли еще несколько дел
Вину не признает: против детского стоматолога из Ровно открыли еще несколько делЗапад
Била и заклеивала рот скотчем: в детском саду Луцка воспитательница издевалась над детьми
Била и заклеивала рот скотчем: в детском саду Луцка воспитательница издевалась над детьмиУкраина
На Волыни мужчина за два месяца перенес инфаркт, инсульт, COVID-19 и несколько операций
На Волыни мужчина за два месяца перенес инфаркт, инсульт, COVID-19 и несколько операцийУкраина
Коронавирус на Прикарпатье: как выглядит мобильный госпиталь для больных COVID-19 (фото)
Коронавирус на Прикарпатье: как выглядит мобильный госпиталь для больных COVID-19 (фото)Украина
Двухметровые снежные сугробы отрезали от цивилизации десятки сел в Карпатах. Как выживают местные жители?
Двухметровые снежные сугробы отрезали от цивилизации десятки сел в Карпатах. Как выживают местные жители?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять