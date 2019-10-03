Тяготы и "льготы" работы на таможне: репортаж из пункта пропуска

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Идея "примерить" на себя должность таможенного инспектора развеселила даже сурового шефа: "только взяток там не бери". Но за восемь часов на границе удалось заработать только простуду и какое-то одуряющее чувство: "Боже, как хорошо, что меня не взяли туда навсегда". Наивным будет обобщать увиденное как работу всей таможенной системы. Но у нас есть пережитый день на конкретном пункте пропуска, с действующими сотрудниками и неожиданными историями.

Изнанка самой "мажорной" службы

Рабочий день большинства таможенных инспекторов, работающих на пункте пропуска "Краковец", начинается примерно в пять утра. Из Львова до места работы – 70 км. Чтобы сэкономить, группа из 7-8 человек арендует микроавтобус, выкладывая за дорогу по 100 гривен. В месяц каждому выпадает примерно пятнадцать таких смен по 12 часов, дневных или ночных. Те, кто живет поближе, в своем большинстве используют личный транспорт: по очереди садятся за руль, подсаживая к себе еще нескольких сотрудников. Служебных автобусов никогда не было.

Еще один "феномен" – форма работника таможни. Одним такую выдавали в последний раз в 2013 году, другим – в 2003. С тех пор они покупают, дошивают, подкрашивают, лишь бы соответствовать норме. К примеру, пограничник или коп в форме современного образца априори вызывает у граждан доверие. А форма украинского таможенника напоминает образ отставного советского генерала на военном параде – цвет "морской волны", старомодного кроя и совсем не практичная. Как в ней "отпугивать" контрабандистов, вопрос риторический.

"Мы не любим слово "будка", это как у собаки"

Наибольший шок – это рабочее место людей, которые наполняют бюджет примерно на 40%. Итак, welcome, это строение они называют "модульным павильоном". На самом деле – это неотапливаемая пластиковая будка на улице, площадью примерно два квадратных метра, где места только на одного, а из обстановки – старый стол, стул и компьютер. В одной из таких угол на стыке двух стен проклеен скотчем, якобы от холода. В другой – большая трещина на стекле входной двери. Был случай, когда похожую будку во время дождя залило водой, сгорел компьютер. Еще – кондиционеры, которые страшно гудят, поскольку 20 лет их никто не чистил. Говорят, на балансе нет денег. А территория пункта пропуска – это поле, продуваемое всеми ветрами. У нас даже есть видео, где из-за ветра совсем ничего не слышно.

"Да что вы удивляетесь, вы бы посмотрели, что на границе с Республикой Беларусь, там вообще, одни вагончики. Вот в тех пунктах пропуска, которые мы арендуем у поляков, в Угринове, Грушеве, Смильнице, там даже пол с подогревом. А тут уже как есть, мы привыкли", – говорит инспектор Андрей Бэх.

А что их там держит?

Зарплата у рядового таможенника от 8 до 10 тыс. гривен, хотя у польского на соседней полосе – около тысячи евро и полный социальный пакет. Что их держит?

"Надеюсь, что все будет меняться, и жалко бросать государственную службу. Столько лет на нее потратил, специально учился в Днепровской академии, не поеду же я теперь на заработки за границу", – продолжает инспектор Бэх.

Однако на вопрос, а почему таможню считают одной из самых коррумпированных структур, рядовые сотрудники на диктофон говорят одно, без него – другое. Чтобы никого не обидеть, мы ставим цитаты без имен и фамилий.

"Все знают, что "схемы" есть почти в любой госструктуре, и на рискованные операции идут люди бывалые, у кого имеются мощная "защита". В результате каждый получает свою выгоду. Вот есть человек, который хочет провести холодильник без уплаты таможенных платежей, и предлагает за это взятку. Но это мелкая "операция". А есть такие, что возят фурами. В результате, и те, кто возит, и те, кто берет – участники одного преступления. Но они не боятся нарушать, поскольку у каждого из них есть покровитель".

"Схемы и взятки… Все про них говорят, но никто не видел (собеседник улыбается – авт.) Если говорить конкретно о пункте пропуска "Краковец", то здесь, в основном, курсируют пассажиры автобусов, а в последнее время – это жители Востока Украины, массово уезжающие на заработки, едут туристы, едут дети на соревнования, едут фуры, везущие за границу масло, соки, стеклотару и т.д. Кто из них – потенциальный нарушитель? Еще есть пассажиры легковушек, которые ездят в Польшу за покупками и привозят оттуда, например, бытовую технику (по норме – не более 50 кг на сумму не более 500 евро), или продукты (2 кг на 200 евро). Если они придерживаются временных нормативов – сутки в Польше и три в Украине, то к ним претензий никаких. А каждая взятка – это "отмазка" за нарушение закона. Вне очереди машину ты не пропустишь – она не пролетит над другими. Кроме этого, мы все на виду, и любой пограничник может заметить и оперативно "заложить". Тогда зачем мне рисковать и потерять все…".

"Я знаю одно – чтобы люди не брали взятки, они должны дорожить своей работой, а для этого нужна высокая зарплата и полный социальный пакет, а это – медицинская страховка, возможность получить жилье по доступным кредитам, и т.д. У нас этого нет Поэтому, чтобы устранить коррупцию, надо создать условия, чтобы люди не искали "удовольствий на стороне".

"Взятки… Начнем с того, что у нас отсутствует культура уплаты налогов. У иностранцев платить налоги – это модно, это объединяющий фактор для людей, за неуплату грозят большие штрафы, а у нас – все наоборот. Люди жаждут "халявы", и это желание превалирует над другими. Это тяжелые последствия "совка", но и современные дети не всегда понимают, как важны налоги. Им взрослые говорят, что ездить на нерастаможенной машине – это круто. В результате, нежелание общества соблюдать законы и порождает такое отношение к нашей профессии. Люди сами не хотят тратить свои деньги на уплату таможенных платежей, и думают, что проще дать взятку, так якобы дешевле. А предложение порождает искушение…".

Очереди и курьезы

Самая страшная беда для украинцев на границе – это очереди, а наибольший наплыв на пунктах пропуска – в период летних отпусков и больших праздников, когда возвращаются заробитчане, а рядовые украинцы курсируют на шопинг. По словам самих таможенников, обычно за одну 12-часовую смену весь участок на въезде и выезде (красный и зеленый коридоры) оформляет примерно тысячу машин, из них – до 50 автобусов. И если возникают "текучки" при выезде из Украины, то причиной тому – усиленный осмотр украинских автомобилей на польской стороне.

"У нас все просто, если с документами порядок, и нет запрещенных вещей, то не проблема – проезжай. А вот поляки, у которых нет полосы "зеленый коридор", заставляют водителя открыть капот, багажник, заглядывают в каждую сумку и щель, нет ли чего запретного. Если начнешь возмущаться – сразу штраф, еще слово – снова штраф, или сразу в бокс на углубленный осмотр. Да они, даже узнав, что ты работник украинской таможни, не делают поблажек: "А цо мам до тэго", – рассказывает наш знакомый Андрей.

Зато, уверяют таможенники, если украинцы очень законопослушные на польской стороне, то дома они позволяют себе все: угрожать, оскорблять, плевать и бросаться грязью. "Да у тебя будут проблемы; да ты знаешь, кто я такой; да я 20 лет вожу товар, откуда ты взялся…", – это типичный набор фраз, к которому все привыкли. Вот недавно в сети появилось видео, как двое украинцев на границе щелкают семечки, а шелуху бросают прямо на дорогу.

А однажды разъяренная компания чуть не снесла кабинку, внутри которой закрылся инспектор – так сильно те люди хотели проехать вперед. А все потому, что для украинского таможенника выписать штраф – слишком затяжная процедура, с привлечением пограничника и свидетелей, составлением протокола и судом, а размер штрафа – чуть больше 200 гривен. Кроме того, если кто-либо из украинских граждан написал жалобу, то инспектору надо потратить полдня на разные "отписки". Поэтому здесь предпочитают не обращать внимания на неадекватных людей.

"К тому же, у нас нет никаких средств личной защиты, один только бейджик. А в ночную смену тоже работают по 12 часов, в том числе и женщины", – рассказывает инспектор Юлия Петренко.

"Контрабанда"

Сегодня ходовой "контрабандой" называют что, что систематически возят из Польши в Украину жители приграничных сел и городов. Есть такое явление – местные торговцы покупают в Польше продукты, технику, бытовую химию, перепродают в Украине дороже, и с того живут. Они не могут найти достойную работу, поскольку в той зоне почти нет мощных предприятий. Хотя, по версии таможенников, они и не хотят идти на работу от звонка до звонка. Граница – это их "предприятие", со свободным графиком и "премиями" без уплаты ежемесячных налогов. Однако каждый человек имеет полное право, например, купить на 500 евро 25 чайников, и таможня не уполномочена контролировать оборот этих товаров внутри страны.

"Мы передаем в налоговую службу предупреждения по отдельным субъектам, которые мотаются туда-сюда. Пусть они теми торговцами и занимаются", – говорит инспектор Светлана Качмар.

Чего хотят таможенники

Первая проблема – это устаревшая техника. Таможенникам необходимы современные сканеры, тепловизоры, эндоскопы, средства таможенного контроля, автомобильные динамические весы на каждую полосу движения с системой считывания номерных знаков и т.д., ведь есть нарушения, которые на глаз не обнаружишь: нельзя полагаться только на интуицию, щуп и металлическую лестницу.

Тем более, все паспортные данные людей, которые пересекают границу, таможенники по сей день вносят вручную, а это отнимает много времени. Досаждают бюрократия и масса бумажной работы, а ведь можно все упростить с помощью технических средств.

У поляков, по словам инспекторов, на пунктах пропуска кругом установлены камеры и работают мониторинговые центры. Они наблюдают за поведением пассажиров задолго до личной встречи, а здесь ты – и психолог, и сыщик. Вот недавно был случай, когда за рулем фуры от сердечного приступа умер дальнобойщик. Человек приехал на пункт пропуска, закрылся в машине, все выглядело так, будто он отдыхает. Когда подошла его очередь давить на газ, оказалось, что он мертв. Конечно, на место сразу вызвали полицию и медиков, но работники таможни абсолютно безоружны в таких ситуациях. При этом, на территории можно соорудить и медпункт, и отель, и зону отдыха. Но, если честно, там даже нормальных туалетов нет.

"Недавно приехал из Польши грузовик. Водитель подал документы, но там было много неточностей. Для полной проверки фуру отправили на бокс, после углубленного осмотра нашелся другой, оригинальный комплект документов. Но, чтобы с этим разобраться и "вычислить" реальный вес багажа, а не заявленных 15 тонн, нам пришлось вручную все выгрузить и перевесить. И это китайское "тряпье" мы перевешивали тюками по 100 кг, все 18 тонн. Целый день на это потратили, но мы же не грузчики", – рассказывает инспектор Сергей Бенайтис.

Улучшения условий хотят и простые люди, которые пересекают границу. Как рассказал нам житель Николаева Иван Демко, он первый раз на этом пункте пропуска, возвращался из Польши, перевозил друзей с вещами на ПМЖ в другую страну.

"Вроде все хорошо, но я немного запутался. Непонятно, куда идти, кому давать документы, никаких указателей, человеку, который нечасто катается туда-сюда, немного сложно, много бумажной волокиты, одна бумажка догоняет другую" – говорит Иван.

Вместо эпилога

Пообщавшись с десятками людей, стало понятно, что таможня действительно у нуждается в полном обновлении, начиная от формы и техники, и заканчивая кадрами и законами. Только так можно будет преодолеть все "болячки", в том числе коррупцию, которая похожа на аутоимунную болезнь, когда организм разрушает свои же здоровые клетки.

Хотя и там есть люди, которые хотят, чтобы украинцы платили налоги, особенно – на границе, чтобы деньги поступали в бюджет, а они получали высокие зарплаты. На том самом "Краковце" пару месяцев назад впервые за последние годы таможенник подал заявление о попытке дачи взятки со стороны одного из перевозчиков. Вроде мелочь – но радует.

А недавно Отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла за собой многомиллионный ущерб государству. Дело передали территориальному управлению ГБР во Львове.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы улучшить положение таможенников, и в то же время всячески пресекать манию ко взяточничеству. Но помогать в этом должны и люди, которые, напрямую сталкиваются с такими ситуациями. Сообщайте о правонарушениях, давайте действовать вместе, а не только упражняться в острословии через соцсети", – говорит и.о. начальника Львовской таможни ГФС Евгений Сафонов.

По словам Сафонова, перевод и набор сотрудников в новую таможню необходимо проводить с помощью тестирования не только на профессиональную пригодность, но и на склонность к коррупции

Ведь кто поспорит, что все давно устали от имиджа украинского таможенника, который работает в тесной связке с крупными "шишками" и мелкими мошенниками, лишь бы деньги… И это реноме никак не вяжется с теми европейскими ценностями, к которым тянутся украинцы.

Напомним, недавно Максим Нефьодов – новый глава Государственной таможенной службы Украины рассказал сайту "Сегодня" о том, как и когда полноценно начнет работать служба, чем чиновники собираются порадовать честных бизнесменов, стоит ли ожидать от новой таможни огромных поступлений в госбюджет.

Также сообщалось, что Нефьодов озвучил главные задачи и приоритеты таможни – таможенная безопасность, содействие международной торговле и сбор поступлений. А основная функция таможни – чтобы "белые" товары ехали быстро, а "черные" – не ехали".

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