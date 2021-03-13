Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Буковель на карантине: что происходит на курорте сейчас (видео)

13 марта, 22:47

Юлия Безпечная , Наталия Фармус

Администрация "Буковеля" пообещала, что деньги туристов не пропадут

Горнолыжный курорт "Буковель" на карантине. Там больше не работают подъемники, а туристов заставили срочно уехать с курорта. Даже въезд на территорию села Поляница, где он расположен, сейчас ограничен. Там правоохранители установили блокпосты.

Реклама

О курортной жизни в карантинной зоне – в сюжете журналистки новостей "Сегодня" Наталии Фармус.

К вечеру пятницы, 12 марта, в Буковеле среди многочисленных туристов появились люди в полицейской форме. Что происходит – отдыхающие поняли не сразу.

"Приехала полиция вечером, закрыли подъемники, плюс один подъемник работал, и, я так понимаю, стояла охрана, не пускала, чтобы его опечатали, но полиции было очень много", – рассказывают очевидицы.

Въезд на территорию села Поляница, где расположен известный горнолыжный курорт, отныне ограничен. Там правоохранители установили блокпосты. Беспрепятственно передвигаться могут только местные жители и люди, которые там работают.

"С 10 марта работают 10 мобильных групп на территории курорта Буковель. На сегодняшний день, соответственно, составлен 51 административный протокол. Это в том числе 26 на операторов подъемников, другие – на предпринимателей, в том числе на пункты проката лыжного оборудования", – рассказал начальник ГУНП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Соответствующее решение приняла Ивано-Франковская облгосадминистрация накануне. Несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусом в регионе и введенный строгий карантин, Буковель продолжал работу.

Реклама

Закрытия курорта накануне требовали и местные предприниматели, которым запретили работать во время локдауна. Люди возмущены, что крупный бизнес карантинных требований не соблюдает.

"Это будут волнения в обществе, так как к одним одни правила, а к другим – другие. И эти волнения приводят к тому, что уже планируются новые митинги... Они говорят – вот вы запрещаете, а другие работают, так где справедливость?" – объясняет Андрей Бойчук, глава Ивано-Франковской ОГА.

В Буковеле сейчас непривычно пусто как для этого времени. Утром здесь собрались толпы возмущенных туристов. Многие из них были вынуждены вернуться домой, ведь несмотря на то, что гостиницы работают, оставаться отдыхающие не видели смысла.

"Ну хорошо, ребята. Вы – власть, говорите: "Мы закрываем все гостиницы, мы закрываем все курорты, и это будет через неделю. Все. Нет вопросов, мы все понимаем. Но если мы едем сюда, мы приезжаем, а нам говорят, извините, все уже закрыто – это не очень хорошо", – убежден один из туристов.

Еще один турист считаете, что на курорте необходимые карантинные ограничения соблюдали, а если и случались нарушения, то со стороны самих лыжников.

"Есть отметки, какую дистанцию следует соблюдать на самых проходах, половина проходов были закрыты, станции были перемотаны ленточкой. Что люди где-то, скажем так, пренебрегали своей личной безопасностью, это уже другой вопрос", – делится еще один отдыхающий.

Представители курорта и сами возмущены, официальную позицию обещают обнародовать вскоре. Единственное, в чем заверили: деньги туристов не пропадут. Их вернут, однако обещают положить на депозит до улучшения ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Буковель карантин Ивано-Франковская область коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)Запад
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подаркиЗапад
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантин
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантинЗапад
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынок
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынокЗапад
Выставила обманщицей на всю школу: учительница выплатит бывшей ученице моральную компенсацию
Выставила обманщицей на всю школу: учительница выплатит бывшей ученице моральную компенсациюЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять