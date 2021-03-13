Буковель на карантине: что происходит на курорте сейчас (видео)

Горнолыжный курорт "Буковель" на карантине. Там больше не работают подъемники, а туристов заставили срочно уехать с курорта. Даже въезд на территорию села Поляница, где он расположен, сейчас ограничен. Там правоохранители установили блокпосты.

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О курортной жизни в карантинной зоне – в сюжете журналистки новостей "Сегодня" Наталии Фармус.

К вечеру пятницы, 12 марта, в Буковеле среди многочисленных туристов появились люди в полицейской форме. Что происходит – отдыхающие поняли не сразу.

"Приехала полиция вечером, закрыли подъемники, плюс один подъемник работал, и, я так понимаю, стояла охрана, не пускала, чтобы его опечатали, но полиции было очень много", – рассказывают очевидицы.

Въезд на территорию села Поляница, где расположен известный горнолыжный курорт, отныне ограничен. Там правоохранители установили блокпосты. Беспрепятственно передвигаться могут только местные жители и люди, которые там работают.

"С 10 марта работают 10 мобильных групп на территории курорта Буковель. На сегодняшний день, соответственно, составлен 51 административный протокол. Это в том числе 26 на операторов подъемников, другие – на предпринимателей, в том числе на пункты проката лыжного оборудования", – рассказал начальник ГУНП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Соответствующее решение приняла Ивано-Франковская облгосадминистрация накануне. Несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусом в регионе и введенный строгий карантин, Буковель продолжал работу.

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Закрытия курорта накануне требовали и местные предприниматели, которым запретили работать во время локдауна. Люди возмущены, что крупный бизнес карантинных требований не соблюдает.

"Это будут волнения в обществе, так как к одним одни правила, а к другим – другие. И эти волнения приводят к тому, что уже планируются новые митинги... Они говорят – вот вы запрещаете, а другие работают, так где справедливость?" – объясняет Андрей Бойчук, глава Ивано-Франковской ОГА.

В Буковеле сейчас непривычно пусто как для этого времени. Утром здесь собрались толпы возмущенных туристов. Многие из них были вынуждены вернуться домой, ведь несмотря на то, что гостиницы работают, оставаться отдыхающие не видели смысла.

"Ну хорошо, ребята. Вы – власть, говорите: "Мы закрываем все гостиницы, мы закрываем все курорты, и это будет через неделю. Все. Нет вопросов, мы все понимаем. Но если мы едем сюда, мы приезжаем, а нам говорят, извините, все уже закрыто – это не очень хорошо", – убежден один из туристов.

Еще один турист считаете, что на курорте необходимые карантинные ограничения соблюдали, а если и случались нарушения, то со стороны самих лыжников.

"Есть отметки, какую дистанцию следует соблюдать на самых проходах, половина проходов были закрыты, станции были перемотаны ленточкой. Что люди где-то, скажем так, пренебрегали своей личной безопасностью, это уже другой вопрос", – делится еще один отдыхающий.

Представители курорта и сами возмущены, официальную позицию обещают обнародовать вскоре. Единственное, в чем заверили: деньги туристов не пропадут. Их вернут, однако обещают положить на депозит до улучшения ситуации.

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