Буковина получила помощь на борьбу с коронавирусом от ВОЗ: что внутри

В Черновицкую область, где зафиксировали первый в стране случай заражения коронавирусом, привезли гуманитарную помощь от ВОЗ. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Эта гуманитарная помощь включает в себя достаточно много необходимых средств индивидуальной защиты для врачей, около 600 комплектов, куда входят и респираторы повышенной безопасности, и очки, и средства дезинфекции, пока эта гуманитарная помощь в областной клинической больнице разгружается, и мы ждем приказ о распределении", – заявила Наталья Гусак.

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Кроме того, по словам Гусак, область выделила средства из резервного фонда на борьбу с инфекцией, и средств индивидуальной защиты в областной больнице будет много. Потом их перераспределят также в центры экстренной медицинской помощи и в районные инфекционные отделения.

Ранее мы писали, что у зараженного коронавирусом жителя Черновцов нет пневмонии. Сейчас за мужчиной, по словам чиновников, следят медики и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, мы рассказывали, как изменится жизнь в Украине после введения карантина.

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