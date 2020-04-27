Бунт из-за коронавируса в Черновцах: новые подробности

Заболевшего арестанта поместили в отдельную камеру, но это не успокоило узников

Стали известны новые подробности тюремного бунта в СИЗО Черновцов. Напомним, на днях в это учреждение был доставлен мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. По информации наших источников, ранее он был задержан за нанесение телесных повреждений. Когда другие арестанты узнали о таком соседе, то в СИЗО начался бунт.

"Есть подозрения, что это специально спровоцированные беспорядки из-за того, чтобы таких больных туда больше не везли. Были недовольства и среди персонала, некоторых уговаривали выйти на службу. По моим данным, было около 10 рапортов на увольнение. Арестант изолирован", – говорит экс-глава Госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

О ситуации в СИЗО нам рассказал региональный представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Черновицкой области Леонид Мельников, побывавший на месте происшествия сразу после инцидента.

"По поручению Людмилы Денисовой я прибыл в СИЗО г.Черновцы, чтобы выяснить, что произошло, причины и последствия, – рассказал нам Леонид Мельников. – Установлено, что несколько человек, которые находились в СИЗО, высказали недовольство пребыванием в учреждении больного коронавирусом. Определенное число заключенных побоялись распространения вируса внутри СИЗО. В итоге эти заключенные начали призывать остальных не пускать в камеры сотрудников СИЗО. Со стороны заключенных были попытки блокировать двери с помощью веревок. В итоге к арестантам применили физическую силу. В это же время трое заключенных нанесли себе порезы на предплечьях. Если у двоих эти порезы были незначительными, то третий сделал достаточно глубокие порезы. Была вызвана скорая помощь, этого человека госпитализировали, зашили рану и вернули обратно в СИЗО".

По данным представителя омбудсмена, заболевший мужчина помещен в отдельную камеру.

"Таких помещений там 8, они предусмотрены для тех, у кого выявили такое заболевание либо у кого заподозрили. Еда передается ему в отдельную посуду, также у этого гражданина есть термометр. Его температура на момент моего посещения не превышала 37,3. Оснований считать, что вирус будет распространяться по СИЗО, у меня нет".

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Как отметил Мельников, сейчас ситуация в СИЗО стабильная и контролируемая.

"Люди, с которыми я общался в СИЗО, осознали, что их действия были неправильными", – говорит он.

Напомним, по данным Минздрава, Буковина является одним из лидеров по распространенности коронавирусной инфекции. Там выявлено более 1300 заболевших.

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