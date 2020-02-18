Бунт в Тернопольской области из-за эвакуации украинцев из Китая: люди грозятся перекрывать дороги

Фото: ternopoliany.te.ua

В селах Конопковка и Мыкулынцы Тернопольской области местные жители продолжают протестовать против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как рассказали сайту "Сегодня" мясные жители, накануне в регионе они видели нацгвардейцев, направленных якобы для охраны санатория.

"Оставляю все дела и иду на митинг. Готовы сжечь половину Тернопольской области, но не допустим такого (размещения эвакуированных из Китая украинцев, – Ред.), - рассказал нам один из местных жителей Ярослав.

Отметим, официальной информации, что эвакуированных из Китая украинцев привезут в "Медоборы" нет, однако поселковый совет Мыкулынцев провел внеплановое заседание.

Местные депутаты обратились к властям Украины с тем, чтобы эвакуированных из Китая украинцев в санаторий не привозили. Соответствующий документ опубликован на сайте общины Мыкулынцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк,украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

Как известно, самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля. Пока власти не озвучивают ни точного времени, ни места, куда будут эвакуированы украинцы из КНР. Что вызывает массу недовольства среди местных жителей, а вопрос об эвакуации обрастает многочисленными слухами.

Так, на сайте авиаперевозчика skyup появилась информация, что чартерный рейс из Уханя сначала прилетит в Алматы, а потом отправится во Львов. Однако около 14.50 данная информация была изменена. Теперь окончательной точкой, куда прилет борт из Уханя, значится аэропорт Борисполь.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус.

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