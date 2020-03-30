"Был здесь еще в декабре: врач из Прикарпатья сделал тревожное заявление о COVID-19

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией могли быть в Ивано-Франковске еще в декабре 2019 года. Об этом заявил главный врач центральной городской клинической больницы Тарас Масляк, сообщает "Галка".
"Мы должны делать выводы на основе доказательной лаборатории, по тестам и другим результатам исследований. На сегодняшний день мы подозреваем, что эта проблема, скорее всего, была здесь уже с декабря месяца, возможно двое из пациентов даже умер. Но было с десяток людей, которых мы вылечили", – рассказал медик.
Он отметил, что такие выводы можно сделать после получения экспресс-тестов на COVID-19 и анализа результатов компьютерной томографии у пациентов.
"Подтверждение COVID-19 мы делаем не только по тестам, но и с помощью КТ и ренгенографии и конечно ПЦР. На основе суждений мировой медицины КТ подтверждает наличие заболевания: отображается матовым легким или как говорят "диссеминированным туберкулезом легких", – заявил медик.
Масляк добавил, что людям украинцам нужно придерживаться карантина.
"Мы должны собрать свои силы и мужество и выполнять то, что рекомендуют медики и власть. Я рад, что мы практически довели до выздоровления людей, которых мы подозревали в коронавирус. Есть надежда, что мы движемся в правильном направлении", – подытожил он.
Напомним, согласно последним данным, в Украине заразились коронавирусом 480 человек.11 из них умерли, еще 6 пациентов – выздоровели.
Также недавно ученые заявили, что COVID-19 мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки.
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