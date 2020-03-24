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Были в спецкостюмах и масках: врач рассказал об инфицированных медсестрах в Ивано-Франковске

24 марта, 12:29

Тина Наринецкая

Как заразились женщины, пока еще не выяснили

Зараженные коронавирусом медсестры из Ивано-Франковска осматривали умершую от инфекции женщину в спецкостюмах и масках. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Руслан Савчук, сообщает "Укринформ".

"Эти медсестры работают в областной инфекционной больнице. Они осматривали и оказывали медпомощь там женщине, которая умерла от Covid-19. Мы не можем утверждать, что они инфицированы именно от умершей женщины. Сейчас мы изучаем этот вопрос, потому что врачи и медицинские сестры работали в средствах защиты. То есть, в костюмах, масках ... все меры безопасности были соблюдены", - уверяет Савчук.

Также он добавил, что зараженные медики не находились за границей.

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"По состоянию на вчера их состояние оценивают как легкое", – отметил врач

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год.

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"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – сказал он.

Также сообщалось, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревают коронавирус.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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