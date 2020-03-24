Были в спецкостюмах и масках: врач рассказал об инфицированных медсестрах в Ивано-Франковске

Как заразились женщины, пока еще не выяснили

Зараженные коронавирусом медсестры из Ивано-Франковска осматривали умершую от инфекции женщину в спецкостюмах и масках. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Руслан Савчук, сообщает "Укринформ".

"Эти медсестры работают в областной инфекционной больнице. Они осматривали и оказывали медпомощь там женщине, которая умерла от Covid-19. Мы не можем утверждать, что они инфицированы именно от умершей женщины. Сейчас мы изучаем этот вопрос, потому что врачи и медицинские сестры работали в средствах защиты. То есть, в костюмах, масках ... все меры безопасности были соблюдены", - уверяет Савчук.

Также он добавил, что зараженные медики не находились за границей.

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"По состоянию на вчера их состояние оценивают как легкое", – отметил врач

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год.

"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – сказал он.

Также сообщалось, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревают коронавирус.

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