Бывший коп пытался за 1 млн долларов "купить" должность начальника полиции Ровенской области

В Ровенской области злоумышленники предлагали работнику полиции миллион долларов за возобновление в лавах правоохранителей, а также за должность начальника областного ГУНП.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Следователи выяснили, что бывший правоохранитель вместе с сообщником в кабинете МВД предложили крупную взятку чиновнику Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.
Так, бывший коп рассчитывал, что ему помогут пройти конкурс на вакансию, восстановиться на роботе, а затем стать начальником ГУ Нацполиции.
Как выяснилось, группировка незаконно добывала янтарь и с помощью этой должности хотела получить "связи" в полиции.
Напомним, в Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч замначальника полиции.
Кроме того, в Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.
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