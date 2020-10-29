Бывший коп пытался за 1 млн долларов "купить" должность начальника полиции Ровенской области

Незаконные копатели янтаря хотели иметь "своего" человека в полиции

В Ровенской области злоумышленники предлагали работнику полиции миллион долларов за возобновление в лавах правоохранителей, а также за должность начальника областного ГУНП.

Реклама

Об этом сообщили в Нацполиции.

Следователи выяснили, что бывший правоохранитель вместе с сообщником в кабинете МВД предложили крупную взятку чиновнику Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

Так, бывший коп рассчитывал, что ему помогут пройти конкурс на вакансию, восстановиться на роботе, а затем стать начальником ГУ Нацполиции.

Реклама

Как выяснилось, группировка незаконно добывала янтарь и с помощью этой должности хотела получить "связи" в полиции.

В тренде Кернес не вернется в ноябре? Мы проверили слухи

Напомним, в Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч замначальника полиции.

Кроме того, в Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама