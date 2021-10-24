Цены на жилье во Львове: квартиры на вторичном рынке подорожали – стоимость

Были проанализированы 5 660 выставленных на продажу квартир

Специалисты проанализировали рынок / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове цены на жилье вторичного рынка увеличилась в среднем на 2,5%. С 1080 до 1107 долларов за квадратный метр.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Цены на жилье

1-комнатные квартиры подорожали на 5,3% (с 1101 долл/м2 до 1159 долл/м2),

2-комнатные – на 2,2% (с 1089 долл/м2 до 1114 долл/м2),

цены на 3-комнатные квартиры выросли на 0,6% (с 1044 долл/м2 до 1050 долл/м2),

стоимость 4-комнатных квартир увеличилась на 0,4% (с 1065 долл/м2 до 1069 долл/м2).

Были проанализированы 5 660 выставленных на продажу квартир – общая площадь 385 083 м2.

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

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"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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