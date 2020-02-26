Цепная реакция: подо Львовом вдребезги разбились шесть машин (фото)

В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик и трое взрослых

На трассе Киев – Чоп под Львовом, где ранее столкнулись "Жигули", автопоезд и микроавтобус, произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 25 февраля около 16:05 возле села Чишки Пустомытовского района. Причиной цепной реакции стал грузовик.

Правоохранители установили, что на светофоре житель Закарпатской области, управляя грузовиком DAF, совершил попутное столкновение с автомобилем Dacia Logan, который в свою очередь столкнулся с автобусом БАЗ, который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с Ford Kuga, а Ford – с Volkswagen Sharan.

В результате столкновения травмированы четыре человека, один из них – 11-летний мальчик.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулся микроавтобус с седельным тягачом. В результате ДТП на автодороге Львов – Шегини погибли три человека.

Кроме того, во Львове на 65-летнюю женщину наехали сразу два автомобиля. Жительница Львова погибла на месте происшествия.

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