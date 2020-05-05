Часовня, поставленная на месте древнего городища под Львовом, возмутила соцсети

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Во Львовской области вспыхнул скандал вокруг часовни, поставленной на территории историко-культурного заповедника "Стольское городище" в селе Дуброва, Николаевского района.

Как сообщили на странице Facebook-сообщества "Львівське Опілля", в заповеднике уже две недели идут строительные работы на территории памятника археологии национального значения.

"В селе Дуброва, впритык к Стольскому городищу, почти две недели ведутся строительные работы – масштабные перевозки грунта, и устанавливают фигуру Матери Божьей. Работы не санкционированы ни местной объединенной территориальной громадой, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти. При этом никакой реакции со стороны областной власти до сих пор нет", - говорится в сообщении.

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Скандал вспыхнул после того, как в Сети появилось фото – возле памятника сделали насыпь, бетонные ступени и установили часовню.

В сообществе также добавили справку о том, что Стольское городище – столица средневековой Белой Хорватии (прародины современной Хорватии), некогда большой страны на территории Прикарпатья.

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"Именно это село было столицей. Тут бурлила жизнь с восьмого по десятый века. Сохранилось немало памятников истории: скалы, пещера, подземные лабиринты. Археологи исследуют их более 30 лет. Открыл городище археолог Орест Корчинский. Площадь города, по данным исследований, составляла 250 гектаров. "Стольское городище" – памятник археологии национального значения. В 2015 году оно стало историко-культурным заповедником", - отметили в сообществе.

В свою очередь жители села возмутились тем, что на "непонятную стройку" нашлись и ресурсы, и техника, а на то, чтобы проложить дорогу к селу, нет ни того ни другого.

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Эти публикации вызвали противоречивые реакции среди пользователей социальных сетей, причем многие люди откровенно негодуют из-за работ на территории памятника истории.

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Напомним, ранее мы писали о том, как во Львове отмечали День города, который пришелся на период карантина, из-за которого громких гуляний в городе не было. Вместо этого 3 мая сделали днем благодарности медикам, которые спасают зараженных людей.

Мэр города Андрей Садовый рассказывал о том, какие меры принимаются для борьбы с эпидемией:

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