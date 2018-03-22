Чайная церемония и ароматерапия: в уникальной школе в Черновицкой области детей учат с любовью

Оздоровительную практику с элементами десятка различных терапий в школе ввели, чтобы школьники меньше болели и лучше усваивали программу

Чайная церемония на перемене, зрительная и дыхательная гимнастика во время уроков – все это не в частной школе, а в небольшом сельской в Черновицкой области. Оздоровительную практику с элементами десятка различных терапий там ввели, чтобы школьники меньше болели и лучше усваивали программу.

Вот так буквально на несколько минут во время урока учитель отвлекает детей для полезной разминки.

"Детям становится лучше во время выполнения этих упражнений, они способны усваивать материал на высоком уровне", – говорит учитель младших классов Флорин Сырбу.

Еще для лучшего самочувствия и усвоения школьной программы в этой небольшой, всего на 160 учеников, сельской школе используют ароматерапию. На каждой парте – мешочек с сушеными травами.

Все эти оздоровительные процедуры школьники проходят во время уроков. А уже в перерыве, по расписанию, спортивные занятия в коридоре и чайная церемония в столовой.

"Сегодня мы завариваем ромашковый чай для детей. Противовоспалительный. Хорошо сейчас для горла. Для желудка тоже хорошо", – говорит школьная медсестра Людмила Спатару. Все это дает неплохой результат, уверяет медсестра. – "После окончания учебного года я беру свой журнал обращений и делаю мониторинг. Я вижу, что каждый год все меньше и меньше детей болеют".

"За 5 лет – период, за который мы внедряем эти инновационные подходы – у нас были контрольные классы, в которых состояние здоровья учеников намного лучше по сравнению с теми классами, где не было это все внедрено", – заверяет директор школы Лилия Ботлунг.

И если в начале этой практики за учебный год обращений к медсестре было более пятисот, то за последний – чуть больше сотни.

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