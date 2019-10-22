"Чемодан денег": на границе задержали контрабанду на полмиллиона гривен

На границе с Польшей изъяли 640 незадекларированных чемоданов на сумму более полумиллиона гривен. Нелегальный груз обнаружили в пункте пропуска "Ягодин", что на Волыни. Товар везли в город Ковель двумя грузовиками одного перевозчика. Об этом сообщают в ГПС.

Как выяснилось, количество заявленного груза существенно отличалось от фактического. Специальная мобильная группа обнаружила 640 "лишних" чемоданов, о которых не вспомнили в документах. Этот товар изъяли и передали на таможенный склад. По оценке экспертов стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен.

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Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

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