"Чемодан денег": на границе задержали контрабанду на полмиллиона гривен

На границе с Польшей изъяли 640 незадекларированных чемоданов на сумму более полумиллиона гривен. Нелегальный груз обнаружили в пункте пропуска "Ягодин", что на Волыни. Товар везли в город Ковель двумя грузовиками одного перевозчика. Об этом сообщают в ГПС.
Как выяснилось, количество заявленного груза существенно отличалось от фактического. Специальная мобильная группа обнаружила 640 "лишних" чемоданов, о которых не вспомнили в документах. Этот товар изъяли и передали на таможенный склад. По оценке экспертов стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен.
Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.
Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.
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