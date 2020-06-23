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Черемош разбушевался: в Сети появились впечатляющие видео стихии

23 июня, 14:13

Руслан Ровик Руслан Ровик

После длительных ливней в Карпатах горная река превратилась бушующий поток

В Ивано-Франковской области река Черемош после ливней превратилась в бурлящий поток, который смыл часть дамбы и затопил прилегающие к реке земли.

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Местные жители выложили в социальных сетях ролики, сделанные на реке, по которым можно оценить масштабы стихии.

Так, житель города Верховина Ярослав Зеленчук на своей странице в Facebook опубликовал кадры, названные им "Черный Черемош разбушевался".

Видео: Facebook / Ярослав Зеленчук

Еще один пользователь Сети под ником Світлана Петрівна в Facebook предложила посмотреть на то, что творится у Выжницкого моста через реку.

Видео: Facebook / Світлана Петрівна
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Стоит добавить, что в комментариях пользователей звучат просьбы о Божьем заступничестве, эмоциональные восклицания, а также призывы прекратить вырубку деревьев, которая, как считают местные жители, и привела к подобным последствиям.

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Позже стало известно о гибели трех человек – двое погибли в автомобиле, который съехал с дороги в водный поток, и еще одна женщина не выбралась из воды, когда упала в реку.

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погода Карпаты потоп стихия река Прикарпатье дожди ливни Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

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