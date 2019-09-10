Черниговский экскурсовод стал популярным благодаря своим шоу перед туристами

Миллионы просмотров в интернете собирают ролики с черниговским экскурсоводом Эрвином Миденом. На эго театрализованные экскурсии собираются сотни зрителей.

Популярным Эрвин Миден стал за считанные дни, и экскурсии, которые для него были ранее хобби, теперь стали второй работой.

"Нате Вам торговые привилегии, нате вам Магдебурское право, нате вам Европу! Наши же поняли, шо типа же дают бесплатно, на халяву – наши от халявы никогда не отказываются! А герб можно? Нате Вам право на герб!" – в таком стиле ведет свое повествование об исторических событиях во время экскурсий Эрвин Миден.

Харизматический экскурсовод прославился своими шутками и креативом. Даже очень скучную информацию он превращает в настоящее шоу.

"Он не сухо подает факты, а интересно, с юмором их рассказывает", – говорит турист Андрей Стеценко.

В сети ролики Мидена собирают миллионы просмотров.

"А в 1648 году пришли наши украинские казаки, выселили всех католиков, и пустили снова православных. Единственное, что поменяли – католические кресты на православные", – говорит он.

Среди экскурсоводов Эрвин Миден стал уже звездой.

"Даже те, кто воспринимает в начале критично, будут улыбаться в результате под конец и получат удовольствие. Это главное условие работы любого экскурсовода – оставить своих экскурсантов довольными", – говорит экскурсовод Эрвин Миден.

Первые экскурсии он провел еще в пять лет, рассказал Эрвин "Сегодня". Тогда парень жил в поселке Седнев, рядом с церковью, где снимали советский фильм ужасов "Вий". Ловкий мальчик водил туристов к загадочному храму.

"Я говорил – идите за мной! И вел за свой двор, потому что у нас был свой личный выход, когда еще в этот храм", – говорит Эрвин Миден.

Эрвином его назвали в честь деда-немца. Сам он считает себя и украинском, и немцем.

"Как я люблю говорить – я немец по крови и украинец по духу", – говорит Эрвин Миден.

Он – историк, ученый, специалист международного отдела при университете. Раньше экскурсии были просто его увлечением. Теперь работает и по выходных.

"Это уже больше становится и работой, которая лишает меня выходных. Пока выходных у меня до октября точно нет", – говорит экскурсовод.

К своим выступлениям он не готовится. Все – сплошной экспромт. Эрвин каждый раз в разных образах. То он писарь казачества, то монах.

"По моему мнению, самый крутой, самый интересный – это образ монаха. Он такой более мистический. Именно о нашей истории города. Чернигов – город легенд", – говорит туристка Елена Костырко.

Баланс истории, легенд и шуток, научной работы, экскурсий и семьи – 26-летнему черниговцу пока удается все это совмещать. Никаких секретов нет, говорит, нет. Просто надо любить то, чем занимаешься.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала сборщиков ягод в закрытой зоне ЧАЭС. Работники полиции изъяли у граждан емкости и чернику общей массой 21 кг.

Аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

Как журналисты "Сегодня" купили на рынке радиационную чернику, смотрите в сюжете:

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