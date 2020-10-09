Черновцы накрыл сильный ливень: машины "плавали" на улицах (видео)

Вечно страдающие от осадков Черновцы опять затопил дождь. Сильные ливни прошли по всему региону. Ливневки не могли справиться с объемом воды. В реки превратились большинство дорог в городе. Как можно наблюдать в сюжете новостей "Сегодня", машины буквально плыли в пробках.

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И сегодня синоптики прогнозируют продолжение потопа. Сегодня дожди пройдут именно в западных областях страны. Выходные в Украине будут без осадков. Столбики термометров местами по стране покажут летние более двадцати тепла.

Стоит отметить, что Черновцы регулярно страдают из-за осадков и возникающих из-за них наводнений. Так ранее мы писали о том, что в Черновцах из-за наводнения затопило рынки.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук даже предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

А потом оказалось, что Черновцы рискуют остаться без газа, ведь непогода разрушает инфраструктуру. То же самое касается и прилегающих сел.

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