Черновцы остались без воды из-за аварии на водопроводе: когда починят

В селе Белая под Черновцами 30 сентября прорвало центральный водопровод "Днестр – Черновцы". На месте утечки образовалась целая река. Из-за аварии большинство жителей областного центра остались без воды, однако в Водоканале обещают восстановить подачу 2 октября.
Об этом рассказали на странице "Черновцыводоканала".
Отмечается, что после масштабных прорывов этим летом рабочие надеялись, что труба "доживет" до капитального ремонта. Однако ожидания не оправдались.
Ремонтники работали всю ночь: две бригады посменно вырезали повреждений участок, откачивали воду и делали латки. В 04:00 1 сентября, на месте закончили первый этап работы. Сейчас в Водоканале ждут дополнительные вантузы, после чего ремонт продолжится.
Когда восстановят подачу воды?
В день прорыва в Водоканале писали, что будут не перекрывать, а только ограничивать подачу воды. Однако в комментариях местные жители писали, что воды в их домах не было вообще.
Сегодня вечером город будет получать воду из резервуаров чистой воды на улице Попова.
"Надеемся до наступления темноты завершить работы по установке вантузов и начать заполнять водопровод водой. На полное заполнение нужно 7-8 часов, еще 5-6 часов необходимо, чтобы вода разошлась по сетям города", - заявили в Водоканале.
Устранить поломку обещают 2 октября.
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