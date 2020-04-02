Черновицкую область закрывают на карантин: что произошло

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что 00:00 3 апреля в Черновицкой области будет введен режим запрета въезда и выезда.

Об этом он написал в Facebook.

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Исключение:

Перевозка грузов.

Транзитный транспорт.

Транспорт учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Транспорт граждан, зарегистрированных в Черновицкой области, проживающих в ней и возвращающихся к месту постоянного проживания.

"Прошу всех учесть. Жителей Черновцов прошу возвращаться и оставаться дома. Гостям желаю счастливого пути. И всем нам здоровья", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 апреля жертвой COVID-19 стала пациентка Сокирянской районной больницы. Несмотря на все усилия медиков, больная умерла. У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

Также в Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии. В регионе за 10 дней количество инфицированных выросло на 700%.

Видео: Сергей Осадчук, Facebook

Также мы сообщали, что коронавирус можно диагностировать по запаху кожи. Ученые разрабатывают методы по обучению собак на выявление аромата коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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