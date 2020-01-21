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Черновицкие чиновники украли у льготников пять миллионов гривен

21 января, 18:15

Чиновники и бизнесмены наживались на льготных перевозках

/ Фото: СБУ

В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей структурных подразделений городского совета и бизнесменов в хищении денег, предназначенных на компенсации льготникам за проезд в общественном транспорте.

Как сообщили в спецслужбе, оперативникам удалось выяснить, что организовали схему хищений чиновники департамента жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты населения совместно с главой КП "Инфоцентр", местным перевозчиком и поставщиками транспортных и аудиторских услуг.

"На протяжении 2016-2019 годов заказчики вносили в отчетные документы заведомо неправдивые данные о выполненных рейсах и количестве граждан, которые воспользовались льготным проездом. В отчетах отражались показатели, которые вдвое превышали реальные. Злоумышленники присвоили почти пять миллионов бюджетных гривен", – говорится в сообщении.

Были проведены обыски в офисных помещениях фирм-участниц схемы и по месту жительства пятерых фигурантов, в том числе руководителя одного из отделов городского совета. Изъяты отчетные и финансово-бухгалтерские документы и другие улики.

В рамках уголовного производства по статье "присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением" продолжаются следственные действия. Решаются вопросы объявления фигурантам о подозрениях.

Напомним, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.

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СБУ льготы Черновцы льготники хищения преступный сговор

Источник: Сегодня

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