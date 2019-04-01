Черновицкие лесники решили вернуть фазанов в леса Буковины

В леса Черновицкой области решили вернуть пропавших фазанов

Черновицкие лесники решили вернуть фазанов в леса Буковины 2019-04-01T19:00:44+03:00 Запад В леса Черновицкой области решили вернуть пропавших фазанов

В Черновицкой области работники одного из лесничеств взялись восстанавливать популяцию фазанов – они сделали специальные клетки, закупили птиц и теперь ожидают потомства, которое уже через несколько месяцев планируют выпустить на природу.

40 фазанов лесники купили в Винницкой области месяц назад. За каждую птицу платили от 300 до 500 гривен. При этом выбрали два вида – фазана румынского и обычного, европейского.

Птицы понемногу освоились и, пока самцы "выясняют отношения", самки прихорашиваются и мостят гнезда. Между тем, яйца все равно будут забирать в специальный инкубатор.

"Тут высиживать они яйца не будут. Они будут только нестись, а дальше создано инкубаторное отделение, где эти яйца будут выращиваться в инкубаторе и из них вылупятся маленькие фазаны", – рассказал Василий Гончар, директор государственного предприятия "Сокирянское лесное хозяйство".

В одном гнезде самка фазана может высидеть до 10 птенцов, но, благодаря инкубатору, планируют получить более полусотни малышей от каждой мамы.

"Условия нашего региона очень подходят для фазанов. А фазанов в нашей местности очеь низкая популяция", – отметил Василий Гончар.

Эти птицы живут до 10 лет, но в природе, из-за лисиц, диких кошек, а иногда и охотников – погибают раньше. Между тем, фазаны приносят немалую пользу.

"Они поедают молодых мышей, насекомых, которые заражают нашу природу. Но самое главное – фазаны любят полакомиться колорадским жуком. Потому для хозяйства полезны", – объяснил Николай Дущак, лесничий романковецкого лесничества.

Если планы лесников удастся реализовать, что через пять лет будет восстановлена популяция фазанов, которая была здесь 30 лет назад. Однако работы еще немало, но в лесничестве надеются, что уже в конце лета из этого фазанария в дикую природу выпустят более 500 птиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области взялись восстанавливать популяцию фазанов – лесоводы верят, что птицы приживутся, а охотники уверяют, что место для популяции фазанов – идеальное.

Также мы писали о том, как в США гусь отправил в больницу охотника, который его подстрелил – причем для того, чтобы доставить неудачливого человека в больницу, понадобилась помощь авиации.

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